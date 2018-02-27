Москва, 27 февраля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 26 февраля незначительным ростом, так как в ходе европейских торгов цена на Brent упала с $67,56 до $66,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На фоне общего ослабления доллара США на американской сессии цена восстановилась до $67,86.

Рынок сейчас пытается заложить в цены продление сделки ОПЕК+ на 2019-й, но постоянное увеличение нефтяных буровых установок будет сдерживать рост цен.

Если рассматривать техническую картину на часовом и четырехчасовом периодах, то нефтяной рынок ожидает медвежья фаза до 1 марта. Продавцы перейдут в наступление при падении цены ниже $67.

Это будет техническая коррекция, поэтому тут неважно, какие выйдут новости в этот период. На глубину коррекции повлияет динамика доллара и доходность американских облигаций.

При их повышении цена на Brent упадет до $65,70, при снижении — падение ограничится уровнем 66,50.

Напомним, 26 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,28%, до $67,50 за баррель, WTI — на 0,56%, до $63,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,60 за баррель.

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