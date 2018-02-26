Москва, 27 февраля, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Для получения концентрации мельдония, найденной в допинг-пробе керлингиста из команды «Олимпийских атлетов из России» Александра Крушельницкого, достаточно было провести кристаллом вещества по стакану, из которого пил спортсмен, заявил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью «Спорт-экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Комментируя опубликованную Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочную часть решения по делу Крушельницкого, Свищев заявил, что 8069 нг/мл мельдония в допинг-пробе — это та концентрация, для которой не потребовалось бы много вещества. Об этом свидетельствуют данные изобретателя мельдония.

«И он четко сказал, чтобы получить такую концентрацию препарата, не нужно и целой таблетки, — сказал Свищев. — Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово».

Глава ФКР уточнил, что в первый день в пробе Крушельницкого найдено 8069 нг/мл, на следующий день — 5721 нг/мл. Выходит, что «таблетка принята разово», потому что концентрация резко падает — примерно в два раза.

«Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно», — сказал Свищев.

Напомним, в двух допинг-пробах Крушельницкого найден мельдоний, считающийся допингом. В результате спортсмен был отстранен от соревнований на зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея), а «допинг» в его пробе стал поводом для запрета Международним олимпийским комитетом российского флага на церемонии закрытия Игр.

В ФКР считают, что препарат спортсмену подсыпали. 26 февраля СAS опубликовал мотивировочную часть решения по Крушельницкому, в котором говорится: в первой допинг-пробе от 12 февраля обнаружены следы мельдония в предполагаемой концентрации 8069 нг/мл, во второй (13 февраля) — 5721 нг/мл.