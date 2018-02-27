Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Ростовской области на обсуждение вынесен документ, согласно которому регион будет развиваться в ближайшие годы. Свои предложения в формирование программы «Стратегия-2030» могут внести представители общественности, науки, бизнес-сообщества и власти, приняв участие в общественных слушаниях, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Важно не только обсудить сформированные подходы к стратегии развития всего региона и отдельных его территорий, но и услышать от жителей области конкретные инициативы и предложения, считает губернатор Василий Голубев.

«Стратегия будет приниматься вместе с жителями региона. Возможность быть услышанными и включить свой проект в документ — это и есть цель и одновременно главный принцип работы над этим документом. Наша стратегия 2030 — это стратегия общественного согласия. От того, насколько согласованными будут наши действия, от того, как каждый на своем этапе выполнит задачу, зависит о конечный результат», — подчеркнул глава региона.

Стратегия будет иметь три направления: социальное, экономическое, пространственное. Результатом их реализации должны стать новые социальные и инфраструктурные объекты, конкретные бизнесы (рынки), институциональные изменения.

Масштабная программа, по которой Донской регион будет жить до 2030 года, включает в себя развитие экономики, медицины, образования, культуры, политики и жилищно-коммунального хозяйства. Так, к 2030 году объём донской экономики увеличится втрое и достигнет около 3,8 трлн рублей. Этот показатель позволит региону войти в топ-10 крупнейших экономик РФ. Объём инвестиций увеличится не менее чем в 3,6 раза, достигнув почти 1 трлн рублей. По этому показателю Ростовская область войдет в топ-5 крупнейших российских регионов. И эти ориентиры подкреплены позитивной динамикой социально экономического развития региона.

В документе также отмечено, что средняя продолжительность жизни к 2030 году должна увеличиться практически до 77 лет, среднедушевые доходы увеличатся в 3,7 раза — почти до 100 тыс. рублей.

«Мы ставим себе амбициозную задачу — быть лидерами. Но лидерами везде и сразу стать невозможно. Наши ресурсы ограничены, поэтому и выбор приоритетов носит конкурентный характер. Зафиксировав их, мы сможем сосредоточить на реализации приоритетных направлений значительные объемы ресурсов и создать для развития данных приоритетов режим максимального благоприятствования, в том числе налогового. Принятие приоритетов сделает прозрачным и понятным решение поддерживать, финансировать и сопровождать те или иные проекты», — отметил губернатор.

Напомним, в соответствии с требованиями федерального законодательства, 1 июля 2017 года планируется завершить окончательную редакцию стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 — выбор будущего!», а до 1 января 2019 года основополагающий документ должен быть утвержден.