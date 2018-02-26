Санкт-Петербург, 26 февраля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Обвиняемый в организации взрыва в супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге мужчина признан невменяемым. Об этом 26 февраля сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в оперативных службах.

Nac.gov.ru Последствия взрыва в магазине «Перекрёсток»

По информации издания, к такому выводу пришли специалисты по результатам психиатрической экспертизы подсудимого.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 150 граммов в тротиловом эквиваленте произошёл 27 декабря 2017 года в торговом зале магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадали 18 человек.

Обвиняемый в совершении теракта в ходе допросов назвал мотивом преступления ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. Недалеко от места взрыва мужчина также спрятал два флэш-накопителя, на которых содержалась информация о причинах совершенного им деяния.

По решению суда обвиняемый был помещён под стражу до 28 февраля 2018 года. Он обжаловал свой арест в Санкт-Петербургском городском суде и просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но горсуд 31 января оставил без изменений постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.