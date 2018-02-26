Калуга, 26 февраля, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В Калужской области к исполнению обязанностей приступил новый руководитель регионального управления СК России. Как сообщили 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления СКР, указом президента Российской Федерации руководителем следственного управления СК РФ по Калужской области назначен генерал-майор юстиции Игорь Литвинов.

Пресс-служба калужского регионального управления СКР Игорь Литвинов

Ранее генерал Игорь Литвинов занимал должность руководителя следственного управления СК РФ по Брянской области.

Напомним, бывший руководитель калужского регионального управления СКР генерал Владимир Ефременков освобождён от должности в связи с выходом на пенсию.