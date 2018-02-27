Киев, 27 февраля, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Через четыре года после украинского майдана ведущие западные СМИ и общественные организации довели свою антипорошенковскую кампанию до пика. Теперь уже на украинского президента открылись глаза у New York Times, Figaro и Amnesty International, которые внезапно поняли, что Порошенко вовсе не реформатор, а коррупционер, а во вверенном ему государстве имеются и воровство денег (включая деньги военные), и пытки, и нацистские шествия, и много другого, вызывающего коллективное бичевание. О причинах «прозрения» пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иероним Босх. Фокусник

Главные цели направленной против Порошенко кампании — дать ему понять, что на второй срок ему рассчитывать не стоит, а также отгородиться от собственного протеже, сообщив, что и думать не думали, насколько всё плохо. Следующим ходом будет ставка или на Юлию Тимошенко, возможного победителя выборов следующего года, или на какого-нибудь «прозападного технократа» типа певца Вакарчука. Основное же дело при этом будет продолжено: создавать для России постоянно действующий раздражитель, проводить атомные и земельные эксперименты, вгонять страну в кредитную кабалу и пр.

Что же касается применяемых политтехнологий, с ними все просто: пункт первый — обвинить во всем «пророссийского диктатора», пункт второй — создать «прозападного реформатора» и вывести его в победители, в дальнейшем объясняя все беды борьбой с Кремлем, и, наконец, за год до выборов «прозреть» в отношении «реформатора» и предложить новый рецепт — с новым реформатором. Ну, а кредитную кабалу в нацистском антураже никто не отменял — под эгидой все той же борьбы с Кремлем ради евроатлантического будущего.

Загвоздка в том, что и в Киеве сидят игроки, достойные своих западных партнеров. И за пять отведенных им лет, в течение которых они прекрасно понимают, что в конце срока станут не нужны, они вполне успеют достичь собственных целей. Страна, конечно, подойдет к краю пропасти, но что им до страны, когда сами-то они заработать успеют.

Так что же нужно, чтобы оба эти наперсточника, и западный, и местный, добивались на Украине успеха? Что есть важнейший компонент? И какова перспектива майданной Украины? Читайте в статье: Союз наперсточников: Запад и майдан четыре года спустя

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