Иерусалим, 26 февраля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Храм Гроба Господня в Иерусалиме с 25 февраля закрыт для паломников и туристов в знак протеста против планов городских властей взимать с них налоги. Об этом заявил руководитель канцелярии армянской патриархии Иерусалима архимандрит Корюн Багдасарян. По его словам, акция направлена не только против налоговой политики, но и законопроекта в Кнессете, по которому государство будет дано право конфисковать имущество, которое в дальнейшем будет сдаваться в аренду.

Храм Гроба Господня

«Этот законопроект абсолютно неприемлем, церкви должны быть свободны в распоряжении своим имуществом, — добавил отец Корюн. — Все христианские общины против этого решения мэрии. На протяжении веков сложилась традиция, согласно которой мэрия никогда не взимала налоги с церквей. Для нас это решение абсолютно неприемлемо, и в знак протеста со вчерашнего дня закрыта дверь Храма Гроба Господня. Он будет закрыт до тех пор, пока мэрия не откажется от своего решения».

Корюн Багдасарян уверен в том, что мэрия пошла на этот шаг для решения проблемы, связанной с собственным бюджетом.

Городская администрация Иерусалима обосновывает свои шаги следующим образом: в бюджете муниципалитета есть огромный пробел. Чтобы его восполнить, муниципалитет несколько месяцев назад обратился в министерство финансов с просьбой получить дополнительные деньги, но получил отказ. Теперь, по словам отца Корюна, он пытается взимать налоги с церквей и монастырей, чтобы закрыть эти долги, что неприемлемо.

По словам отца Корюна, вчерашнее обсуждение законопроекта в Кнессете отложено на неделю, но оно, безусловно, не удовлетворяет духовных лидеров, поскольку они требуют не откладывать обсуждение, а чтобы такой проект вообще не ставился бы на обсуждение.

«Мэр заявил, что «церкви и монастыри всегда будут освобождены от налогов, и мы не требуем уплаты налогов от церквей и монастырей, а сказал, что с прибыльных имений церкви». Должен сказать, что с прибыльных имений церкви уже выплачиваются эти налоги, их политика — просто взимать налоги с церквей и монастырей, против чего мы и выступаем», — сказал он.

Храм Гроба Господня (также известен как Храм Воскресения Христова) закрылся 25 февраля на неопределенный срок в знак протеста против требований властей.

По словам секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) игумена Никона (Головко), время открытия Храма Гроба Господня, закрытого как протест против введения муниципалитетом Иерусалима государственных налогов на церковную собственность, не определено, храм закрыт на неопределенный срок.

Непосредственной причиной закрытия храма в РДМ называют претензии администрации Иерусалима о выплате налога на церковное имущество: гостиницы для паломников, церковные лавки, рестораны и другие объекты, приносящие прибыль. Закон был введен еще в 2003 года, однако представители различных конфессий фактически саботировали его до последнего времени, когда администрация Иерусалима решила взыскать недополученный налог, составляющий около 185 млн шекелей ($53 млн).

В знак протеста церковные иерархи православной, католической и армянской апостольской церквей в Израиле приняли решение закрыть храм для посетителей. «Вместе со всеми главами церквей на Святой Земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности», — говорится в совместном заявлении, распространенном христианским духовенством, сообщает kommersant.ru.

Храм Гроба Господня считается главной христианской святыней. По библейскому преданию, именно на этом месте был распят Иисус Христос, который затем был помещен в гробницу и воскрес. Спустя триста лет место его погребения было обнаружено римлянами по приказу императора Константина. В 335 году там был построен первый храм, который к настоящему времени разросся в храмовый комплекс, посвященный страданиям, смерти и воскресению Христа.