Калуга, 26 февраля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. В Калуге по обращениям граждан состоялся тематический рейд «Народного контроля» при участии представителей партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», Россельхонадзора и журналистов. Был проверен магазин «Пятерочка» по адресу ул. Ленина, 70.

Городская дума Калуги Проверка качества товаров в магазине

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, цель рейда — проверка условий торговли, качества и сроков реализации продуктов. Немаловажным было и то, как представлена продукция калужских производителей в основном ассортименте магазина.

По итогам проверки выяснились следующие нарушения: в мясном отделе были зафиксированы 2 просроченных товара — колбаса и шпик, причем просрочка последнего составила 1 месяц. Замечания вызвала малочисленность продукции регионального производителя в молочном отделе (1 производитель из 16 представленных). Кроме того, участники рейда заметили отсутствие списка социально значимых товаров на стенде (по замечанию его тут же вывесили сотрудники магазина), а также подмену стикера «Покупай калужское» (им был маркирован товар из другого региона).

Все случаи нарушений были тщательно зафиксированы. По итогам мониторинга депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова отметила, что в магазине по требованию комиссии сотрудники не предоставили по товарам ни одной декларации соответствия, что было отмечено в акте Россельхознадзора. Кроме этого, были замечания по маркировке некоторых продуктов, например, овощей. Это не дает возможности покупателю понять, откуда привезен тот или иной товар, а информация на упаковке либо отсутствует, либо неразборчивая. По всем этим и другим выявленным нарушениям будет продолжена работа в рамках «Народного контроля». Депутат напомнила, что приоритетом в этой работе являются именно обращения граждан.