Рим, 27 февраля, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Италии станут шагом к политической «смене караула», такое предположение можно сделать на основании практически всех опросов общественного мнения, проводимых сейчас в этой стране. О намечающихся в Италии принципиальных переменах пишет автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Francesco Pierantoni Маттео Ренци

Нынешнее большинство (от левого центра до умеренно правых) станет меньшинством, что относится и к ядру нынешнего парламентского большинства — левоцентристской коалиции. Ее поддержит максимум 26% электората, из которых около 21,5% должен получить лидер коалиции — Демократическая партия. Которая, являясь с 2014 года членом Партии европейских социалистов, из социалистов не состоит, под началом нынешнего своего лидера Маттео Ренци превратившись по факту в социал-либеральную структуру. Более слабые партнеры Демпартии по блоку представляют собой либеральные партии, поэтому коалиция скорее центристская, нежели все-таки левоцентристская.

ДП — самая влиятельная партия в Италии, у нее самая крупная депутатская группа в нижней палате парламента, демократы возглавляют 13 из 20 региональных администраций. Но политический кредит доверия демократов в Италии явно ослабевает: в 2008 году список ДП получил треть голосов, в 2013-м — уже 25,5%, о нынешнем прогнозе было сказано выше; причина — в откровенной социал-либеральной политике правительства, включающей в себя неоднозначно воспринятую гражданами либерализацию рынка труда и бескритичную по отношению к атлантизму и ЕС внешнюю политику властей.

Что пытается сделать партия в таких условиях для удержания избирателей и кто в стране является «альтернативными левыми», читайте в статье: Выборы в Италии: «смена караула» неизбежна

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