Симферополь, 26 февраля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Крыму не обращают внимания на протесты и угрозы Киева из-за грядущих президентских выборов и уже начали печатать бюллетени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По словам главы избирательной комиссии РК Михаила Малышева, бюллетени изготавливаются на трёх государственных языках.

«В ежедневном режиме мы следим за тем, как осуществляется в типографии работа. Каких-либо технических сложностей или проблем нет. Все требования для защиты данного документа выполнены и соблюдены», — отметил Малышев.

По его словам, всего в Крыму будет напечатано около 1,48 миллиона бланков.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксёнов заверил, что, несмотря на различные угрозы и протесты Киева, выборы на полуострове пройдут в любом случае.

«Мы на эти протесты не обращаем внимания. Президент уже давно дал этому оценку. У нас своя страна, поэтому выборы состоятся в любом случае», — подчеркнул глава РК.

Напомним, на днях министерство иностранных дел Украины направило в адрес России протест по поводу проведения выборов президента на территории Крыма. В документе также идет речь о том, что МИД Украины предостерегает от попыток организовать выборы на территории «оккупированного» Донбасса.

По словам главы украинского МИДа Павла Климкина, без соблюдения этих условий Киев не позволит провести выборы в дипломатических представительствах РФ на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая численность избирателей в Республике Крым в 2018 году составляет 1 млн 483 тысячи 136 человек, в то время как в 2014 году была — 1 млн 519 тысяч 135 граждан.

Также отметим, что за последние три года в Севастополе количество избирателей выросло на 7 тысяч человек, и около 700 жителей города-героя уже подали заявления о голосовании на президентских выборах не по прописке.

Всего в Крыму будут действовать 27 территориальных избирательных комиссий и 1167 участковых комиссий. На организацию выборов в Крыму было выделено более 163 млн рублей.