Ярославль, 26 февраля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области перед судом предстанет предприниматель, устроивший стрельбу в больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

СУ СКР по Ярославской области Буйного пациента будут судить

В сентябре 2017 года индивидуальный предприниматель проходил лечение в хирургическом отделении Даниловской центральной районной больницы, что не мешало ему употреблять спиртные напитки.

Всего ему вменяется два эпизода. В один из дней он организовал распитие спиртных напитков, пригласив еще двух пациентов. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с травматическим пистолетом передвигался по больнице, демонстрировал оружие медицинскому персоналу и пациентам, а также производил беспорядочные выстрелы в пол. Кроме того, он угрожал пистолетом одному из пациентов. При этом, как сообщает в СУ СКР по Ярославской области, «направляя оружие в лицо потерпевшего и приставляя пистолет к его груди».

Спустя два дня журналисты муниципального автономного учреждения «Даниловское информационное агентство» производили съемку сюжета в больнице. На какое-то время они оставили штатив «Мanfrotto 503 hdv» стоимостью свыше 24 тысяч рублей в коридоре первого этажа возле входной двери в приемную главврача. Его увидел обвиняемый, который вновь находился в состоянии алкогольного опьянения.

Намереваясь похитить штатив, пациент спрятал его под лестницей в терапевтическом отделении.

Журналисты вызвали полицию, но раньше ее появился сам похититель и стал ругаться с представителями СМИ. В присутствии сотрудников полиции он неоднократно отпускал фразы, которые журналисты расценивали как реальную угрозу жизни и здоровью. В том числе пациент угрожал заведующему отделения терапии Даниловской ЦРБ.

Журналисты написали заявление прокурору Даниловского района, расценивая конфликт в больнице как воспрепятствование законной профессиональной деятельности.

Сейчас дебошир обвиняется в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозе убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, покушении на кражу.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.