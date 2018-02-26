Ярославль, 26 февраля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля не поверил версии о том, что взятка бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Владимиру Соловьеву была благотворительной помощью церкви. Об этом сообщает из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Соловьев в зале суда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля суд приговорил бывшего директора департамента транспорта Ярославской области к 6 годам лишения свободы за получение взятки в 1,3 млн рублей от директора ООО «Угличское ДСУ» Александра Никитина с целью ускорения оплаты работ по госконтракту при строительстве участка дороги Рыбинск — Глебово. При этом сам Никитин был освобожден от ответственности, так как написал явку с повинной.

Чиновник попросил взятку в октябре 2016 года, пообещав дорожнику свою «благосклонность», приемку работ без претензий и ускоренную оплату. Владимир Соловьев надавил на своего подчинённого — исполняющего обязанности директора ГКУ «Ярдорслужба» ‑ и заставил его принять работы угличского предприятия без лишних претензий. 5 декабря 2016 года это было сделано, а на следующий день «Угличское ДСУ» получило первую часть оплаты. 14 и 15 декабря дорожники получили оставшиеся деньги — всего 25,9 млн рублей. Обычно на это уходит не менее 2 месяцев.

Владимир Соловьев к этому времени оставил пост директора департамента транспорта и стал советником заместителя председателя правительства Ярославской области Виталия Ткаченко.

Как выяснило следствие, после оплаты контракта, Александр Никитин и передал упакованную в коробку взятку в размере 800 тысяч рублей. Эти деньги Соловьеву доставил его водитель, который специально ездил в Углич. Деньги Соловьев получил до Нового года — точную дату установить не удалось.

Но в начале февраля Соловьев попросил «дополнительное вознаграждение». Александр Никитин посчитал, что еще 500 тысяч рублей будет достаточно и снова их передал через водителя.

В конце мая 2017 года директор угличского предприятия Александр Никитин рассказал о произошедшем следственным органам. Он стал активно сотрудничать со следствием. В начале августа 2017 года Соловьев, в то время работавший в администрации Ярославского района, был задержан. Сразу после задержания от также написал явку с повинной.

Вначале он говорил следствию, что деньги от взятки потратил на еду, алкоголь, одежду, плату за квартиру. А потом версия поменялась. Владимир Соловьев рассказал, что деньги предназначались для затерянной в лесах Первомайского района Исааковской пустыни. Соловьев поведал, что помочь отдаленному монастырю его просил бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. То есть взятка была не взяткой, а благотворительной помощью.

Настоятельница монастыря подтвердила эту версию, как и знакомый Соловьева, один из руководителей ярославского джип-клуба. Якобы именно он и отвез деньги от Соловьева в монастырь. Дело в том, что члены джип-клуба действительно ранее помогали в восстановлении обители. Был знаком с этой историей и Соловьев, имевший дачу в Первомайском районе.

Настоятельница сказала, что получила 1 млн 300 тыс рублей. 102 тысячи из полученной суммы она потратила на ремонт машины, на 65 тысяч купила икону. И оставшиеся деньги якобы хранила. А когда на нее вышел следователь и попросил передать ему полученные от Соловьёва деньги, то срочно потратила 500 тысяч на колокол и 200 тысяч на иконы. Настоятельница привезла следствию якобы оставшиеся 432 тысячи рублей.

Но ни следствие, ни суд не поверили этому. Как выяснило следствие, Соловьев пытался организовать еще одну версию цели получения денег. В частности, он предложил одному из членов партии «Единая Россия», в прошлом подчиненному Соловьева, дать показания, что деньги были потрачены на выборы в Госдуму в качестве спонсорской помощи партии. Но член партии от такого предложения отказался.

Судья скептически отнесся к версии о помощи монастырю. Сомнение вызвал в том числе тот факт, что настоятельница хранила деньги 7 месяцев, несмотря на нужду в строительных материалах и работах. В результате, суд признал полученные деньги взяткой, а Владимира Соловьева — виновным в ее получении.

Приговор не вступил в законную силу и, скорее всего, будет обжалован. В случае, если он останется в силе, уголовная ответственность за дачу ложных показаний грозит как настоятельнице монастыря, так и члену джип-клуба.