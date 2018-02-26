Москва, 26 февраля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий гражданам рубить ели под Новый год, внесло в Госдуму заксобрание Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег ». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Пошел мужик за елкой

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 32 Лесного кодекса заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом недревесных лесных ресурсов из леса. Следовательно, осуществлять такую деятельность вправе только юридические лица и индивидуальные предприниматели, отмечают авторы.

Парламентарии предлагают предоставить гражданам возможность осуществить в установленном порядке заготовку новогодних елей для новогодних праздников для собственных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого без проведения аукциона на право заключения такого до­ говора.

В договоре купли-продажи лесных насаждений предлагается указывать «место­ положение лесных насаждений, к примеру, вдоль дорог, там, где проходят линии электропередач, линии связи», отмечают авторы.

«В соответствии с нормативными требованиями к содержанию данных объектов их очистка от имеющейся древесной растительности должна осуществляться периодически. Таким образом, предоставление гражданам права самостоятельно осуществлять рубку новогодних елей для новогодних праздников, не приведет к нанесению ущерба окружающей среде, а также нарушению сохранности биологического разнообразия лесов, их рациональному и неистощительному использованию», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Принятие законопроекта предоставит гражданам альтернативу: либо заготовить новогоднюю ель самостоятельно, либо приобрести ее у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с которыми заключены договоры купли-продажи лесных насаждений на заготовку новогодних елей для новогодних праздников, в соответствии с частью 4 1 статьи 32 Лесного кодекса.