Калуга, 26 февраля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Ежедневная потребность Калужской области в рабочей силе составляет 9 тыс. единиц. Об этом 26 февраля на заседании регионального правительства заявил министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно исследованию 2017 года, в котором участвовало 1100 организаций, калужским предприятиям требуется не менее 63 тыс. работников, 79% из которых ищут для замены выбывающих сотрудников и 21% — на вновь создаваемые рабочие места. В совокупной структуре спроса 52% приходится на квалифицированных рабочих, 19% — на специалистов с высшим профессиональным образованием, 12% — со средним профессиональным образованием. Основную потребность в рабочих кадрах будут испытывать обрабатывающие производства, сфера торговли и ремонта, сельскохозяйственные отрасли, производство электроэнергии, строительство.

В общем объёме прогнозируемой потребности в рабочей силе на долю работодателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования приходится почти 30%, на промышленные предприятия почти 18%, как и на сельскохозяйственные организации.

Доли образовательных организаций и медучреждений практически равны между собой и составляют около 9% для каждой отрасли. Наименьший спрос на рабочую силу фиксируется в сферах гостиничного дела, общепита, коммунальных услуг и добычи полезных ископаемых.

«В долгосрочной перспективе работодатели региона сохранят высокую потребность в медицинских работниках, инженерах, педагогах, ветеринарных врачах, бухгалтерах и программистах. Сохранится повышенный спрос на слесарей, станочников, электромонтеров, электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, трактористов-машинистов, операторов машинного доения и механизаторов. При прогнозируемой потребности работодателей на 2017 год около 10 тыс. работников, в областной базе вакансий насчитывалось 44 тыс. рабочих мест. В настоящее время ежедневная потребность в рабочей силе составляет около 9 тыс. единиц», — сказал Павел Коновалов.

Отметим, высокая потребность в трудовых резервах связана с так называемой «подмосковной» зоной — жители области предпочитают работу в столице и Московской области из-за более высокого оклада и шансов трудоустроиться по специальности.

По данным Калугастата, номинальная начисленная заработная плата в Калуге в январе 2018 года составила 38,65 тыс. рублей. По сравнению с декабрем 2017 года заработная плата уменьшилась на 27,5%. В декабре 2017 года в среднем калужане получали 42,4 тыс. рублей. Как уточнили в Калугастате, данные по заработный плате приводятся без учета организаций с численностью работающих менее 15 человек.