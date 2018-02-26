Чебоксары, 26 февраля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Чебоксары просят выделить дополнительные финансовые средства на продолжение работы по рекультивации Пихтулинской свалки. Речь идёт о затратах, которые необходимы для закупки грунта и глины. Данный вопрос был обсуждён сегодня, 26 февраля, на планёрке в столичной администрации. Расчёты приведены в докладе вице-мэра по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Ход работ

Мероприятия по рекультивации Пихтулинской свалки проводятся в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» государственной программы России «Охрана окружающей среды». По данным мэрии, на выполнение мероприятий по рекультивации в 2017 году выделено и освоено 122,5 млн рублей, в том числе 113,9 млн рублей из федерального бюджета, 8,6 млн рублей — из республиканского бюджета. Подрядчиком является ООО «Автодор», сумма заключённого контракта составляет 319,95 млн рублей. С учётом торгов, экономия средств составляет ориентировочно 16,8 млн рублей.

Говоря о проблемах, Владимир Филиппов отметил, что для исполнения заключенного контракта «до настоящего времени не решён вопрос с грунтом и глиной для рекультивации Пихтулинской свалки». В соответствии с контрактом предусмотрена перевозка грунта и глины из Чебоксарского района, расстояние до свалки составляет 4 км. Но в проектно-сметной документации отсутствуют затраты на закупку грунта и глины. По оценке мэрии, стоимость этих работ составляет 30,725 млн рублей.

Cap.ru Пихтулинская свалка

«В связи с вышеизложенным администрацией города подготовлено письмо в Кабинет министров Чувашской Республики с просьбой предусмотреть финансовые средства на данные работы», — говорится в докладе.

Напомним, рекультивацию Пихтулинской свалки планируется завершить в 2018 году. Перед стартом проекта, в 2017 году, в Чебоксарах разразился скандал: аукционы срывались один за другим в связи с жалобами участников. Критической временной отметкой стало 1 сентября: если бы к этому времени не был заключён контракт, то Чувашии пришлось бы не только вернуть федеральные средства, но ещё и заплатить штраф. Мэрия Чебоксар приняли решение заключить контракт с «Автодором» — несмотря и вопреки публичному указанию главы Чувашии Михаила Игнатьева, который оценил процедуру проведения торгов как «неэффективное безответственное и безобразное», в результате «336 млн рублей доверяем какой-то вшивой организации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2015 года отходы начали вывозиться на новый полигон в Новочебоксарске, и была прекращена эксплуатация Пихтулинской свалки (Чебоксарской городской санкционированной свалки отходов 4−5 класса опасности). Свалка в Чебоксарах была открыта в 1964 году в овраге глубиной 12 метров, высота насыпного слоя достигала 15 метров. Площадь достигла 30 га. Здесь ежегодно складировалось 200 тыс. тонн отходов (или 800 тыс. куб/м), на свалке депонировано свыше 7,5 млн куб/м отходов.