Москва, 26 февраля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. В Москве запущено движение по первому участку Большой кольцевой линии метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», протяжённость которого составляет 10,5 км. В церемонии открытия участка принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля. Столичный градоначальник отметил, что на ближайшие четыре-пять лет стоит задача достроить новую кольцевую линию метро, что позволит сделать транспортную инфраструктуру Москвы современной и комфортной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вестибюль станции ЦСКА

«Сегодня большое историческое событие для Москвы, для москвичей, для столичного метрополитена. Вводится первый участок Большой кольцевой линии метро. Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии», — подчеркнул Собянин.

Отметим, в первый участок Большой кольцевой линии входят пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Общая протяжённость нового транспортного узла составит примерно 70 км. Он будет включать в себя 31 станцию и два электродепо, в том числе уже существующий участок «Каховская — Каширская».

Добавим, пока некоторые пассажиры жалуются на возникшую путаницу в расписании поездов. Сейчас москвичам стоит быть внимательнее, чтобы не уехать в противоположном направлении.

Напомним, изначально планировалось, что первый участок Большой кольцевой линии поможет разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, а также повысить транспортную доступность таких районов Москвы, как Пресненский, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Беговой и Аэропорт. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами станут «Деловой центр», «Нижняя Масловка», «Нижегородская», «Улица Новаторов» и некоторые другие.

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