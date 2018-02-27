Москва, 27 февраля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Зима 2017−2018 запомнится москвичам редким парадом аномальных погодных явлений. Первую половину зимы погода в столице была больше похожа на осень — температура воздуха была выше климатической нормы и редко опускалась ниже 0… — 2 °C, а снега практически не было. Зато в начале февраля 2018 года весь невыпавший снег обрушился на столицу разом, а после окончания снежного коллапса город сковало аномальными морозами. Так, ночь на 26 февраля уже назвали одной из самых холодных — впервые с 1929 года столбики термометров в этот день опустились до минус 19,8 градуса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В такой мороз немногие решаются на прогулку

Кроме того, текущая зима в столице стала самой влажной в XXI веке и второй по влажности за всю историю метеонаблюдений за погодой в Москве. С начала февраля в столичном регионе выпало 63 мм осадков, что почти в два раза превышает среднюю норму. В течение февраля синоптики зафиксировали почти двукратное превышение нормативов выпадения снега в Москве.

Как пояснили синоптики, аномальные для февраля морозы вызваны арктическим циклоном, расположившимся над Баренцевым морем, и высоким циклоном над средними широтами европейской России. Однако жители столицы в текущий зимний период были удивлены не только аномальными погодными условиями, но и состоянием московских дорог, полностью покрытых снежными завалами.

Напомним, первый мощный снегопад начался в Москве 3 февраля, когда за выходные в городе выпала месячная норма осадков, и уровень снега местами достигал почти 40 см. В результате непогоды погиб один человек и несколько пострадали. Жители Москвы напрасно ждали помощи коммунальных служб — почти месяц спустя снежные завалы продолжают украшать столичные улицы. Жители большинства районов Москвы, устав ждать помощи коммунальщиков, действуют самостоятельно — покупают лопаты в хозяйственных магазинах или получают их в «Жилищнике» и расчищают двор своими силами. Более того, остаются неубранными даже стоянки для автомобилистов — снег с дорог просто сваливают в места для хранения транспорта в один большой ком. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, «никакой катастрофы или коллапса не произошло».

Добавим, по словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работы по уборке и вывозу снега в Москве идут в непрерывном режиме. Он отметил, что в уборке города задействованы порядка 14,5 тыс. единиц различной техники. Так, ежедневно на снегосплавные пункты и в места временного хранения вывозится более 1,2 млн кубометров снега. Кроме того, с начала осенне-зимнего периода в Москве выпало порядка 190 см снега при норме 150 см, а с уличной-дорожной сети города вывезено более 30 млн кубометров снега.

Добавим, по словам синоптиков, аномальные морозы уйдут из Московского региона с наступлением календарной весны. По предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта в столице похолодает до −19…−14 °С, днём термометр покажет −8…−3 °С.

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