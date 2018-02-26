Ереван, 26 февраля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Фискальная политика продолжит оказывать сдерживающее влияние на экономическую активность в Армении, говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР).

В докладе отмечается, что на фоне высокой базы 2017 года темпы экономического роста замедлятся по итогам 2018 года до 3% с постепенным выходом на потенциальный уровень в 2019—2020 гг. В рассматриваемом периоде поддержку росту продолжит оказывать высокая потребительская и инвестиционная активность на фоне сохранения доступности к кредитным ресурсам и значительной поддержки со стороны денежных переводов трудовых мигрантов. Положительный вклад экспорта в прирост ВВП будет поддержан стимулирующими мерами правительства и ростом спроса со стороны стран — основных торговых партнеров.

Вместе с тем, в 2018 году ожидается некоторое усиление инфляционного давления. Стимулирующее влияние на ускорение роста цен окажет увеличение внутреннего спроса и дальнейшее приближение инфляционных ожиданий экономических агентов к уровню таргета (4%+/-1,5%). По итогам 2017 года годовая инфляция достигла нижней границы целевого коридора увеличившись на 2,6% (дефляция на 1,1% годом ранее). Факторами постепенного восстановления инфляционных процессов в 2017 году выступили значительное ускорение экономической активности в целом и потребительского спроса в частности, а также рост мировых цен на товарных рынках. Показатель базовой инфляции, учитываемый Центральным банком Армении при принятии решений в области монетарной политики, заметно ускорился в IV квартале 2017 года (прирост на 3,6% в декабре 2017 г. к декабрю 2016 г.).

Быстрый рост базовой инфляции, вызванный расширением внутреннего спроса, создает определенные риски превышения цели по инфляции в 2018 году, что, вероятно, может потребовать от Центрального Банка постепенного сокращения стимулирующих мер монетарной политики: для недопущения чрезмерного смягчения монетарных условий и усиления рисков превышения инфляцией целевого уровня в среднесрочном периоде. В итоге прогнозируется постепенное приближение инфляции к уровню целевого ориентира к концу 2018 года.

По итогам 2018 года ЕАБР прогнозирует прирост индекса потребительских цен на 3.4%, в 2019 году — 4.0%, в 2020 году — 4.1%. Прирост ВВП на уровне 3.0% в 2018 году, 3.5% в 2019 году и 4.3% в 2020 году. Ставка межбанковского РЭПО ожидается на уровне 6.4%, 7,3% и 7,8% соответственно. Средний по году обменный курс драма к доллару США прогнозируется на отметках 481 драмов в 2018 г., 484 драмов в 2019 г. и 492 драма в 2020 г.