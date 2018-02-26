Ереван, 26 февраля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Блок «Царукян» пополнит ряды правящей коалиции после президентских выборов. Как пишет Арминфо, ссылаясь на свои источники, именно этим обусловлено решение блока о поддержке кандидата в президенты от Республиканской партии Армена Саргсяна на выборах в парламенте. Как известно, без поддержки блока Саргсяну не удалось бы набрать 75 голосов в первом туре, поскольку для этого у правящей коалиции — РПА и АРФ «Дашнакцутюн» нет необходимого количества мандатов.

Photolure Гагик Царукян

«В связи с предстоящим вступлением в коалицию представителям блока предписано «умерить пыл» при критике властей. Многие из них вообще оказались в неловком положении, поскольку вынуждены обзванивать СМИ и просить скорректировать сделанные ими ранее критичные заявления в адрес правительства. Другие «видные» представители блока в эти дни вообще предпочитают отмалчиваться и не общаться со СМИ, дабы ненароком не наговорить лишнего», — пишет издание.

В преддверии вступления в коалицию блок «Царукян» намерен активизировать также свои медиа-ресурсы, деятельность которых после неудачи на парламентских выборах (Гагик Царукян надеялся по итогам парламентских выборов получить 50+1% голосов) была прекращена.

Таким образом, блок «Царукян» активно готовится к вступлению в ряды коалиции. В качестве компенсации блок надеется получить одно из трех постов вице-премьеров, а также ряд министерских портфелей. В настоящее время пока не известно, какие именно министерские посты отойдут блоку, и кто займет должность вице-премьера. Эти вопросы будут обсуждены сразу после президентских выборов 2 марта.

24 февраля под председательством Гагика Царукяна состоялось заседание парламентской фракции «Царукян». В результате было принято решение голосовать за кандидата на пост четвертого президента Армении от правящей коалиции Армена Саргсяна.

Как сообщила пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян, такое решение было принято, поскольку подходы и видение Армена Саргсяна соответствуют подходам блока «Царукян».

Выборы президента Армении состоятся в Национальном собрании Армении 2 марта. Благодаря голосам фракции «Царукян», избрание Армена Саргсяна президентом станет возможном уже в первом туре голосования.

О необходимости широкого согласия по поводу избрания президента при выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна говорил действующий глава государства Серж Саргсян.

Согласно новой Конституции Армении, следующий президент страны не будет иметь таких полномочий, как его предшественник, а власть будет сосредоточена в руках премьер-министра.

Ранее блок «Царукян» заявил, что не поддержит инициативу оппозиционного блока «Елк» по обращению в Конституционный суд с иском, касающемся конституционности порядка избрания четвертого президента Армении. Члены фракции «Царукян» также не предоставили необходимые подписи для выдвижения представителя «Елк» Артака Зейналяна в качестве альтернативного кандидата.