Вильнюс, 26 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Пожилого жителя Вильнюса на скамью подсудимых привела выпущенная по его инициативе на литовском языке книга о событиях 13 января 1991 года и других трагических событиях в Литве тех времён, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 февраля, в генпрокуратуре Литвы. Вильнюсская окружная прокуратура закончила досудебное расследование по делу, в котором 78-летнему главе компании, занимающейся изданием книг, П.М. предъявлены обвинения в том, что он «публично одобрял преступления СССР против Литвы или ее жителей, отрицал их или грубо преуменьшал их».

Досудебное расследование было начато после того, как издательство компании Mūsų gairės, которой руководит П.М., выпустило книгу Išdavystės kaina («Цена предательства»). Эта книга — перевод книги «Кто кого предал», автор которой — журналистка «Комсомольской правды» Галина Сапожникова.

«В упомянутом издании тенденциозно искажаются исторические факты об убийстве безоружных людей 13 января 1991 года возле телевизионной башни, об убийстве литовских должностных лиц в пограничном пункте в Мядининкай и других событиях, произошедших в Литве в 1990—1991 годах. Сапожникова в связи с ее деятельностью объявлена нежелательной персоной в Литве, ей запрещен въезд в страну», — говорится в сегодняшнем заявлении прокуратуры.

В ходе досудебного расследования была установлено, что П.М. по своей инициативе перевел книгу Сапожниковой на литовский язык, написал для литовского издания «Слово издателя», заплатил типографии за печать книги.

Эта книга была выпущена в 530 экземплярах. Несколько ее экземпляров П.М. передал библиотекам и раздал своим знакомым, еще 100 книг передал другому лицу, пообещавшему их продать. Также он сам пытался распространять эту книгу через книжные магазины, но те отказывались ее продавать.

Досудебное расследование по этому делу проводили сотрудники главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, ими руководил прокурор отдела по расследованию организованных преступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Улдукис.

По словам Улдукиса, П.М. обвиняется в том, что, инициируя издание книги Сапожниковой на литовском языке и соглашаясь в «Слове издателя» с высказанными в книге утверждениями, «обидным и оскорбительным способом публично одобрял и грубо преуменьшал тяжкие или очень тяжкие преступления против Литвы и ее жителей, которые совершались в 1990—1991 годах».

За это Уголовный кодекс Литвы предусматривает штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет. Дело передано на рассмотрение в Вильнюсский участковый суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как «агрессия против независимой Литвы». Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев. «Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих». За эту фразу Палецкис был осужден по статье «Отрицание советской агрессии» — он стал первым осужденным по этой статье.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждает и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик, который в настоящий момент проживает в Белоруссии. Согласно распространённой в Литве версии, войска Советской армии в январе 1991 года пытались захватить власть в провозгласившей независимость от СССР республике; Усхопчик как командир вильнюсского гарнизона несёт ответственность за гибель людей, вышедших на митинг в защиту литовской независимости и расстрелянных советскими военными. Официальный Вильнюс не смог предоставить властям Белоруссии удовлетворительных оснований необходимости выдачи Усхопчика. В настоящее время генерал проживает в Минске.

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Тем временем сам осужденный за свои высказывания Альгирдас Палецкис собрал десятки свидетельств живых очевидцев, которые утверждают, что видели выстрелы с крыш домов, тогда как советские солдаты находились внизу у телебашни. Также есть свидетельства, что на место столкновения из моргов литовскими властями подбрасывались трупы, которые потом выдавались за жертв агрессии. Кроме того, существует официальная медэкспертиза погибших в ту ночь. В ней излагается, что, например, один из погибших умер от смертельного ранения от дореволюционной винтовки Мосина.