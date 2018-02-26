Ярославль, 26 февраля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В 2018 году в домах Ярославской области будет заменено 300 лифтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном фонде содействия капитальному ремонту.

Лифтовое хозяйство обновят

Всего в жилых домах Ярославской области установлено около 4 тысяч лифтов и более половины из них устарели. Порядка 800 лифтов в многоквартирных домах превысили 25-летний срок службы и требуют срочной замены, отмечают в фонде.

В этом году впервые за десятки лет в Ярославской области начнется масштабная замена лифтового оборудования в жилых домах. Замена пройдет в два этапа: в 2018 году будет заменено 300 подъемников и еще 200 — в 2019 году. Бюджет проекта — порядка 1 миллиарда рублей. В региональном фонде капремонта сообщают, что благодаря этой программе условия жизни более чем 100 тысяч жителей региона станут комфортнее и безопаснее.