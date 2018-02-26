Москва, 26 февраля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России внесло изменения в порядок оказания скорой медицинской помощи. Приказ «Об утверждении Порядка оказания скорой, ‎в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Медвестник».

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Изменения, внесенные в приказ, уточняют порядок оказания медицинской скорой помощи, в том числе скорой специализированной.

Основное нововведение — бригада скорой помощи теперь обязана доставлять пациентов не просто в ближайшее медучреждение, а «оказывающее медпомощь в соответствии с порядками оказания по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям».

В случае необходимости необходимо задействовать ресурсы санитарной авиации, чтобы пострадавший или больной оказался в специализированном учреждении в течение ближайших суток.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко пояснил, скорая должна доставить больного туда, где ему окажут исчерпывающую медпомощь. Если это травма, то в травматологический центр, если ожог — в ожоговый, если отравление — в токсикологический, при инсульте — в сосудистый и так далее.

Также, согласно приказу, расширены функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-авиационной эвакуации центра медицины катастроф.

В их список входят организация и проведение дистанционных консилиумов с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики, лечения, тактики ведения пациентов.

При этом врачи скорой должны взаимодействовать с оператором, предоставляющим транспортные услуги санитарной авиации.

Кроме того, утверждаются штатные нормативы отделения санитарно-авиационной эвакуации центра медицины катастроф (станции скорой медицинской помощи): по 5,5 должностей старшего врача отделения и врача-анестезиолога-реаниматолога, по 5,25 должностей врача скорой медицинской помощи и врачей узкой специализации (травматолога, хирурга, кардиолога и др.).

Приказ «Об утверждении Порядка оказания скорой, ‎в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» вступает в силу с 1 октября 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что до 2021 года в РФ внедрят новую систему аккредитации медицинских работников. В частности, теоретические знания будут проверять «с помощью беспристрастного тестового экзамена по типу школьного ЕГЭ».

Умения и навыки оценят по международному экзамену ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен). Его будут проводить с помощью компьютерных программ и симуляторов.

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