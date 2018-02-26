Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 февраля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области вокруг агитационного баннера кандидата в президенты Грудинина развернулась коммунальная война. Неизвестные засыпали баннер снегом и льдом, очевидно, собранным с улиц города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель фракции КПРФ в городской думе Переславля Александр Дыма.

Александр Дыма Коммунисты откапывают баннер Грудинина

«Агитационный билборд стоит на улице Кардовского у бывшего автовокзала — это проходное место. Неделю назад мы обнаружили, что его засыпали, явно при помощи спецтехники — там огромные глыбы льда. Вчера двое наших коммунистов пришли с лопатами и откопали агитацию. Очень тяжелая работа — у одного сердце прихватило, другой был чуть живой. Но сегодня горы снега появились снова. И если в первый раз баннер засыпали наполовину, то теперь практически полностью — гора в три человеческих роста», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

По словам Александра Дымы, власти Переславля-Залесского отрицают свою причастность к закапыванию кандидата в президенты. Но коммунисты им не верят и уже готовят акцию протеста. А заодно копят силы для очередного раунда борьбы со снегом — они пообещали вновь раскопать наружную агитацию своего кандидата.