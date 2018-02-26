Ярославль, 26 февраля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. 26 февраля Кировский районный суд Ярославля вынес приговор главному обвиняемому по «дорожному делу», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Экс-директор департамента транспорта Ярославской области Владимир Соловьев получил 6 лет строгого режима.

Pixabay.com Приговор «ниже низшего»

Напомним, по данным следствия, в 2016 году Соловьев получил от директора дорожной фирмы ООО «Угличское ДСУ» Александра Никитина взятку в размере 1,3 млн рублей за ускорение сроков оплаты дорожных работ по госконтракту и содействие в дальнейшем получении контрактов. Деньги передавались двумя траншами через водителя Соловьева, который впоследствии был найден повесившимся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в даче взятки экс-директор Угличского ДСУ Александр Никитин освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием и активной помощью следствию.

Как только что передал из зала суда наш корреспондент, Владимир Соловьев получил 6 лет строгого режима. Это наказание ниже низшего (статья, по которой проходил Соловьев, предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы). Суд учел положительные характеристики, наличие малолетних детей и хронические заболевания. Владимир Соловьев приговорен к штрафу в размере взятки — 1,3 млн рублей, без права 5 лет занимать должности на госслужбе. Автомобиль и прицеп, принадлежащие экс-директору департамента транспорта, находятся под арестом до выплаты штрафа.

Прокурор просил для Владимира Соловьева 11 лет строгого режима и штраф в 3,9 миллионов рублей.