Калуга, 26 февраля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году введено 864 тыс. кв. метров жилья, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом 26 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новостройка

Среди субъектов ЦФО по одному из самых главных показателей ввода жилья — квадратные метры на душу населения — регион четвертый год занимает лидирующие позиции и находится на третьем месте после Московской и Липецкой областей.

В прошлом году жилье строилось на территории всех муниципальных образований области. Благодаря работе органов местного самоуправления удалось оживить регистрацию индивидуального жилищного строительства — построено 421 тыс. кв. метров индивидуального жилья, что на 20% больше, чем в 2016 году.

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По данным риэлтерских организаций, количество метров, выставленных на продажу в областном центре и крупных городах на территории ряда муниципальных образований, за последние три года увеличилось примерно в полтора раза.

При этом рост выдачи ипотечных кредитов в прошлом году побил рекорд 2014 года, когда было выдано 8,4 тыс. займов. За 2017 год предоставлено 8,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,4 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях — 10,5%, что на 1,8 пункта меньше уровня прошлого года. Данный факт позволил существенно поддержать рынок жилищного строительства.