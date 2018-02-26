Ярославль, 26 февраля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении коллекторского агентства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Cadillac Escalade

Как пояснили в службе судебных приставов, организация, основным видом деятельности которой является «деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации», сама задолжала коллеге более 14 млн. руб. Руководство агентства оправдывается тем, что сумма долга снижается в судебном порядке, но в службе судебных приставов исполнительных документов по данному поводу нет.

Суд вынес решение — наложить арест на любое имущество агентства. Согласно информации, полученной приставами из ГИБДД, на организации-должнике зарегистрировано несколько автомобилей — Cadillac Escalade, Mercedes Benz и Ford Focus. Все они попали под арест.

Приставы наложили арест в том числе и на денежные средства агентства, находящиеся на счетах. Помимо этого, запрет на регистрационные действия вынесен и в отношении недвижимого имущества, расположенного в соседней области — здание и земельный участок.