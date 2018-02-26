Калуга, 26 февраля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. С приходом аномальных холодов в Калужской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщили 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 8713 случаев ОРВИ и гриппа, что на 1,3% выше предыдущего отчётного периода.

Miasskiy.ru Градусник

Среди разных возрастных групп наибольший рост заболеваемости ОРВИ отмечен у взрослого населения (7,4%). На втором месте оказались дошкольники — рост заболеваемости среди этой группы составил 4,4%.

Что касается гриппа, то всего по области зарегистрировано 37 новых случаев, 23 из которых выявлены в Калуге, 13 случаев в Кировском районе и 1 случай в Ульяновском районе. Областной показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговые значения на 4,2%.

В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысил эпидемический порог на 20,1% и составил 142,9 на 10 тыс. населения (эпидемический порог — 119,0). Пороговые показатели превышены у детей раннего возраста на 49% и у дошкольников — на 23,9%.

Всего по Калуге зарегистрировано 5101 случай ОРВИ и 23 случая гриппа, что на 2% выше, чем на прошлой неделе. В стационары медицинских организаций области с диагнозом ОРВИ и грипп было госпитализировано 133 больных, что на 25,5% больше, чем на предыдущей неделе (106 человек).

Образовательная деятельность приостановлена в Калуге в 24 классах 12 школ, одна школа закрыта полностью. Объявлен карантин в одном классе одной школы Кирова и в семи классах двух школ Людиновского района, в том числе одна школа закрыта полностью.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области выполнен план по вакцинации от гриппа. К ноябрю 2017 года в регионе было привито 359 тыс. детей и взрослых, что составляет 100% от регионального плана.

Читайте также: В Калужской области отмечен всплеск ОРВИ среди школьников