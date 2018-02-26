Калуга, 26 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Калуге планируют обязать собственников зданий устанавливать на кровлях антиобледенительные системы, чтобы с их помощью навсегда покончить с сосульками. Об этом 26 февраля на заседание регионального кабинета министров и руководителей структурных подразделений правительства заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

stux Сосульки

«Не так уж это и дорого. В противном случае, если кто-то не считает для себя это возможным, тогда ввести меры строгой ответственности. В том числе — в законодательном плане, в правилах благоустройства. Чтобы какие-то наказания предусматривались ощутимые, а не символические», — сказал Анатолий Артамонов.

Городской голова Калуги Константин Горобцов, в свою очередь, обещал главе региона доработать правила благоустройства. По словам градоначальника, в Калуге уже имеется некоторый опыт использования кабельных систем подогрева кровель и водостоков, и антиобледенители хорошо себя зарекомендовали.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Калуги обнаружила на кровлях 37 многоквартирных домов наледи снега и сосульки. Выявленные нарушения могут повлечь причинение ущерба не только собственникам помещений, но и горожанам. По результатам проверки в адрес руководителей восьми управляющих организаций были внесены представления.

Напомним, с начала 2018 года управлением городского хозяйства Калуги было выдано 1163 предписания на устранение снежно-ледяных образований в областном центре.

Ранее с крыши дома по Московской улице сорвалась глыба льда и упала на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в Калужскую областную больницу, где ей была оказана экстренная медицинская помощь. Однако от полученной травмы женщина скончалась.

Также в городе Ермолино Калужской области в результате падения сосульки с крыши дома, расположенного на площади Ленина, погибла 11-летняя девочка.