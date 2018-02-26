Ярославль, 26 февраля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославле слияние администраций Кировского и Ленинского районов позволило сэкономить на оплате труда чиновников 13,3 млн рублей в в год. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2015 году в целях экономии власти города объединили администрации Кировского и Ленинского, а также Фрунзенского и Красноперекопского районов. Часть чиновников была сокращена. Как показала проверка, это дало эффект. Если в 2015 году фонд оплаты труда Кировской и Ленинской администраций составил 49,3 млн рублей, то в 2016 году — 36 млн. Экономия составила 27% — 13,3 млн.

Уменьшение числа чиновников, если верить цифрам отчета, не привело к снижению качества их работы. Даже наоборот. Если в 2015 году две администрации «освоили» 64 млн бюджетных средств или 77% от плана, то в 2016 году — 66 млн или 90% от плана.