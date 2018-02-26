Москва, 26 февраля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» стал лауреатом 68-го Международного Берлинского кинофестиваля. 24 февраля картина получила награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик и художник по костюмам ленты Елена Окопная удостоилась награды «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад.

Berlinale.de Фестиваль Берлинале

Как отметила Окопная, для всей команды, работавшей над фильмом, эти награды стали неожиданностью. Она добавила, что работа над «Довлатовым» была для неё серьёзным вызовом.

«Я старалась с большим уважением относиться к той эпохе, к тем людям, их быту и всему тому, что их окружало, стараясь в каждой детали передать ее атмосферу, чувства и эмоции героев», — рассказывает Окопная.

Berlinale.de Елена Окопная

Как рассказал продюсер Алексей Савельев, Окопная создала декорации в стиле 70-х годов более чем для 40 съемочных площадок. Кроме того, она работала над образами и костюмами свыше ста героев.

Вклад Окопной в картину отметили также продюсеры фильма Артём Васильев и Константин Эрнст. Они подчеркнули, что передать международному зрителю аутентичную атмосферу, смыслы и настроение эпохи 70-х в России удалось именно благодаря художнику-постановщику.

Алексей Герман-младший тоже отметил, что не ожидал получить никаких наград, поэтому команда не стала дожидаться церемонии награждения и улетела в Москву. Он рассказал, что после премьеры фильма многие зрители купили книги Довлатова и расспрашивали о других русских писателях, художниках, а также ленинградской культуре семидесятых.

«Фестивали в Каннах, Берлине или Венеции не были для нас самоцелью. Самым важным для нас было вспомнить замечательных писателей и художников», — подчеркнул режиссер.

Подтверждением успеха «Довлатова» стало то, что по результатам Европейского международного кинорынка, который прошел в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля, компания Netflix купила права на показ фильма на англоязычных территориях. Картину покажут в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Ирландии и ряде скандинавских стран.

Цитата к ф «Довлатов» реж. Алексей Герман младший. 2018. Россия, Польша, Сербия Встреча

Права на показ фильма приобрели почти тридцать стран, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию и другие страны. Кроме того, польская компания Message Film, которая участвовала в создании «Довлатова», ведет переговоры о продаже ленты на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии. Переговоры о сделках продолжает вести и компания Alpha Violet, которая занимается международными продажами фильма.

«Мои ожидания оправдались: фильм вызвал очень большой интерес дистрибьюторов со всего мира, — комментирует Артём Васильев. — Но, признаюсь честно, я не ожидал, что результатом будет почти тридцать стран и настолько широкая география».

По мнению Андрея Савельева, такие активные продажи фильма связаны с двумя факторами. Во-первых, с универсальностью идеи фильма о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остается верным себе и своему творчеству. Второй причиной стал период расцвета советской культуры 70-х — неизвестный, а потому интересный для зарубежного зрителя.

Напомним, фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. В российских прокат лента выйдет с 1 по 4 марта.