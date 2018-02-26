Москва, 26 февраля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. После вынесенных в отношении бывших руководителей «Дальспецстроя» решений о привлечении к уголовной ответственности расследование нецелевого использования средств на предприятии продолжится, сообщает 26 февраля пресс-служба Следственного комитета России.

Pngtree.com Фемида

«Продолжается расследование других эпизодов преступной деятельности, связанных с нецелевым расходованием денежных средства «Дальспецстроя», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговоры фигурантам уголовного дела о хищениях средств при строительстве объектов космодрома «Восточный» были вынесены 26 февраля.

12 лет колонии получил бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, ранее реальные сроки получили спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов (6 лет), сын Хризмана Михаил (5,5 года), главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин (7 лет).

В суде было доказано, что действия Юрия Хризмана нанесли ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей. А Михаил Хризман и Виктор Чудов похитили денежные средства предприятия на общую сумму 105,9 млн рублей. Они совершали растраты путем закупки стройматериалов и другой продукции для нужд предприятия по явно завышенным ценам.

Читайте также: Экс-глава «Дальспецстроя» получил 12 лет колонии