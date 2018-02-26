Москва, 26 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Весь коллектив и глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров получили благодарность «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества» от президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

За активное участие в общественно-политической жизни президент РФ объявил благодарность руководителю исполкома общероссийского движения ОНФ Алексею Анисимову.

Благодарность объявлена председателю координационного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Денису Давыдову.

За заслуги в общественно-политической жизни благодарности удостоился управляющий директор «Института фонда «Общественное мнение» Алексей Чуриков.

Благодарность «за заслуги в развитии отечественного телевидения» получили сотрудники телеканала «ТВ центр». Грамотой «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельностью» награждена артистка Светлана Немоляева.

Также глава государства подписал распоряжение «О поощрении» ряда граждан РФ в сфере образования и культуры, законотворческой деятельности, в деле защиты экономической безопасности. Все они удостоены почетных грамот и благодарностей президента России.

Читайте также: Путин объявил благодарность военным, охранявшим его во время визита в Сирию