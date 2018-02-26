Село Поселье, Бурятия, 26 февраля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 26 февраля, открыл новое здание врачебной амбулатории в селе Поселье Иволгинского района. На её строительство и оснащение оборудованием из республиканского бюджета выделили 17,2 млн рублей.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов открыл новое здание врачебной амбулатории в селе Поселье

По словам Алексея Цыденова, в амбулатории население сможет получить качественную и доступную медицинскую помощь. На сегодняшний день филиал поликлиники обслуживает более 8 тысяч жителей села Поселье и близлежащих ДНТ.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, врачебная амбулатория в Поселье была построена в течение 2017 года. В новом здании будут принимать педиатр, терапевт, врач общей практики. Кроме того, там есть физиокабинет, кабинет акушера, процедурный и прививочный кабинеты. По графику в Поселье будет выезжать мобильная бригада узких специалистов из районного центра. Медики будут осматривать детей до года и беременных женщин. Будет работать дневной стационар на три койки.

«Открытие амбулатории — это большой шаг вперёд в целом для района. Первичное медицинское обслуживание стало доступнее для 8 тыс. жителей», — прокомментировал глава Бурятии.

Алексей Цыденов также вручил руководству амбулатории ключи от автомобиля скорой помощи.

Напомним, в 2017 году в Бурятии построили 11 ФАПов и одну врачебную амбулаторию на общую сумму 70,4 млн рублей. В 2018 году в республике планируют открыть семь ФАПов и одну врачебную амбулаторию. На эти цели потребуется 80,7 млн рублей из республиканского бюджета.