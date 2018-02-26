Санкт-Петербург, 26 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Курирующего городское хозяйство вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского и председателя жилищного комитета Валерия Шияна пригласили на пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга 28 февраля с отчетом об уборке города от последствий февральских снегопадов. Об этом сегодня, 26 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Последствия февральских снегопадов в Петербурге

Решение о приглашении чиновников было принято сегодня на Совете фракций Заксобрания. Бондаренко, Рублевский и Шиян ответят на вопросы депутатов об уборке города от снега и наледи в рамках «Часа правительства».

«В феврале на Санкт-Петербург обрушился мощный снегопад. С подобными город не сталкивался уже несколько лет. Он не стал чрезвычайным происшествием, но оказался серьезным испытанием на прочность для коммунальных служб. Только за первые дни месяца на город выпало около трети месячной нормы осадков», — прокомментировал предстоящий отчет спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Он добавил, что в Законодательное собрание продолжает поступать множество обращений от граждан по поводу уборки улиц, особенно дворов, и очистки кровель от снега и льда.

По данным Смольного, в Петербурге в общей сложности подлежат очистке от снега и наледи порядка 13,5 тысяч кровель, из них 5 тысяч являются потенциально опасными, на них есть вероятность образования наледи и сосулек, а здания находятся на пешеходных маршрутах.

С начала зимнего сезона с улиц Петербурга вывезено почти 2 млн кубометров снега. За минувшую неделю, с 19 по 25 февраля, вывезено почти 300 тысяч кубометров снега, всего с начала зимы — около 2 млн кубометров. С начала зимнего сезона в Петербурге выпало более 1,6 метра снега.

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В городе продолжают происходить случаи падения снега и наледи на пешеходов. Последний случай, по которому идет доследственная проверка, произошел 22 февраля во время работ по очистке крыши одного из домов по Бронницкой улице. На 16-летнего школьника упал фрагмент наледи, юноша с ушибом головы был доставлен в больницу и после оказания медпомощи отпущен домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на улице Репина на Васильевском острове Петербурга на пожилую женщину упала наледь с крыши расселенного дома. От тяжелых травм женщина скончалась в больнице.

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13 февраля лед упала на пожилого мужчину на улице Чапаева на Петроградской стороне. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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В Невском районе Петербурга 12 февраля отлетевший кусок упавшей наледи травмировал ногу маленького ребенка и нанес ушиб женщине.

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20 февраля 9-летний мальчик был травмирован в результате падения снега и наледи во время очистки крыши одного из домов по улице Адмирала Коновалова, возбуждено уголовное дело.

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