Горно-Алтайск, 26 февраля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В Горном Алтае реликтовый лес в районе Телецкого озера буквально выкашивают, поскольку земля под ним — «сельскохозяйственная». Вслед за селянами Верх-Бийска Турочакского района к митингам протеста против таких лесозаготовок подключились жители райцентра Турочак. Как сообщает сайт sibnovosti.ru, лес идет на экспорт, но с августа 2017 года компания «Юйхэн», контролируемая гражданами КНР, строит в селе Паспаул собственное предприятие по переработке древесины. По данным участников акции протеста, только в Турочакском районе республики за последние два месяца вырублено около 250 гектаров леса. Аналогичная ситуация в соседнем Чойском районе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

«Требуем прекратить бездействие министерства природных ресурсов и имущественных отношений Республики Алтай, прокуратуры Республики Алтай, правоохранительных органов по факту вырубки лесов в Турочакском районе», — говорится в резолюции митинга.

Между тем известно, что в конце прошлой недели в Турочаке побывал федеральный инспектор по Республике Алтай Александр Завьялов. Его рабочая поездка стала следствием обращения в аппарат президента от инициативной группы жителей села Верх-Бийск. По данным сайта МО «Турочакский район», после объезда территории, где совершается незаконная вырубка леса, в администрации района состоялось совещание федеральных служб, где представитель республиканского минприроды сообщил, что на данный момент обеспечительные меры наложены на 11 земельных участков сельхозназначения от Тондошки до Тулоя, и что необходимые нормативно-правовые акты для оформления данных земель в особо-охраняемую природную территорию (ООПТ) уже прорабатываются.

Напомним, во время приватизации земель в 90-е годы часть лесного фонда Республики Алтай перешла в категорию земель сельхозназначения. А позже их распродали по частям. На землях сельхозназначения лес считается «древесно-кустарниковой растительностью», которую землепользователь может вырубать на свое усмотрение. Действующий Лесной кодекс защищает только лесной фонд.

«В течение двух месяцев по закону будут приниматься заявления и предложения по данному вопросу, по истечении этого срока состоятся публичные слушания с целью получения согласия жителей района и для проведения дальнейших процедур по переводу земель сельхозназначения, покрытых лесом, в ООПТ с полным ограничением свода леса», — информирует администрация Турочакского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2018 года в селе Верх-Бийск, где в последние месяцы прошло несколько акций протеста, связанных с варварской вырубкой леса, сгорел дом местного активиста Владимира Шевцова. Причиной возгорания стал поджог. Пикет у резиденции полномочного представителя президента РФ, где активист принимал самое активное участие, проходил 13 февраля в Новосибирске. Жители Турочакского и Чойского районов намерены добиться создания вокруг побережья озера буферной зоны радиусом 100 км, как на Байкале.

В 2017 году Алтай (Республика Алтай и Алтайский край) вывез в Китай, Узбекистан и Афганистан 600 тыс. кубометров леса.