Москва, 26 февраля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Официальная точка зрения S&P указывает, что рейтинги России были улучшены в ответ на действия российских властей, которые вполне удачно адаптировали экономическую систему к низким ценам на нефть и жизни в санкционных условиях. Шаги правительства оценены как «благоразумные», действия Банка России оценены положительно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Сейчас у двух из трех основных рейтинговых мировых агентств оценки инвестиционной привлекательности Российской Федерации вышли в положительную зону.

Это пока только первый, микроскопический шаг в сторону роста инвестиционной привлекательности России, но он уже сделан», — отметила эксперт.

Как и у S&P, рейтинговая оценка РФ агентством Fitch составляет ВВВ-, прогноз «позитивный». У агенства Moody’s рейтинг РФ составляет Ва1, прогноз «позитивный». Он был пересмотрен 25 января и оставлен в зоне не инвестиционного уровня внутри спекулятивной категории».

Скорее всего, по ее мнению, на текущих ступенях рейтинги останутся надолго: для пересмотра первоначальной оценки нужно было показать динамику внутри экономики, и Россия это сделала. Но с дальнейшим движением будут проблемы в связи с отсутствием четко выраженных триггеров.

«Выход двух из трех основных рейтинговых оценок в инвестиционную зону будет положительно оценен мировыми инвесторами, это скажется на привлекательности российских ОФЗ и в целом поддержит рубль, но какого-то ажиотажа на подобном фоне ждать все-таки не стоит», — считает Бодрова.

Стоит вспомнить, насколько быстро меняются рейтинговые оценки в зависимости от перемены геополитической составляющей, а она до сих пор остается актуальной.

«Во многих случаях вслед за пересмотром странового рейтинга идет пересмотр корпоративных оценок. В случае с Россией не исключены улучшения в международных оценках рейтингов российских компаний, что сделает их более привлекательными как на бирже, так и в качестве бизнес-партнеров», — считает эксперт.

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Напомним, российский кредитный рейтинг повышен до минимальной инвестиционной ступени ВВВ — от агентства S&P Global Ratings. Одновременно прогноз по рейтингу утружден на уровне «стабильный». Речь идет о кредитном рейтинге долговых обязательств в национальной валюте.

Для аналогичных обязательств, но в иностранной валюте, рейтинг повышен до уровня ВВВ — (инвестиционный уровень, надежность ниже среднего). Здесь тоже улучшен прогноз до «стабильного» уровня.

В положительную сторону оказались пересмотрены краткосрочные рейтинги по обязательствам и в национальной, и в иностранной валюте. Для рублевого эквивалента рейтинг составил А-2 (ранее А-3), для иностранной валюты — А-3 (ранее В).

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