Ярославль, 26 февраля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. 26 февраля в Ярославля началось оглашение приговора по громкому «дорожному делу», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Суд в Ярославле выносит приговор по «делу дорожников»

В настоящее время в слушании объявлен перерыв на 10 минут. В зале суда находится наш корреспондент. По его словам, обвиняемый в даче взятки экс-директор Угличского ДСУ Александр Никитин освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием и активной помощью следствию. При этом для Никитина как взяткодателя обвинение просило 8 лет строгого режима и штраф в размере 1,3 млн рублей

Основным обвиняемым по делу проходит экс-директор департамента транспорта Ярославской области Владимир Соловьев. Само уголовное дело появилось в августе 2017 года. По данным следствия, в 2016 году Соловьев получил от директора дорожной фирмы ООО «Угличское ДСУ» Александра Никитина взятку в 1,3 млн рублей за ускорение сроков оплаты дорожных работ по госконтракту и содействие в дальнейшем при получении контрактов. Деньги передавались двумя траншами через водителя Соловьева. Его впоследствии нашли повесившимся.

Прокурор просил для Владимира Соловьева 11 лет строгого режима и штраф в 3,9 миллионов рублей.