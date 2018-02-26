Луганск, 26 февраля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Второй этап обмена пленными задерживается из-за систематического отсутствия представителей украинской стороны на заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, заявила глава рабочей группы Луганской Народной Республики (ЛНР) по обмену военнопленными ОльгаКобцева, сообщает 26 февраля «Луганский информационный центр».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По ее словам, представители ЛНР открыты для решения любых гуманитарных вопросов и готовы выслушивать любые конструктивные предложения от Киева. Однако проблема в том, что представители Украины не приходят на заседания подгруппы, а, значит, ЛНР не может обсуждать гуманитарные проблемы с украинской стороной ввиду ее отсутствия.

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«Причина все та же: систематическое отсутствие представителя Киева на заседании группы», — отметила Кобцева.

Она подчеркнула, что депутат Верховной рады, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе ИринаГеращенко не раз заявляла, что Украина стремится как можно скорее завершить обмен пленными. При этом депутат не приходит на заседания в Минске, а иногда и срывает их, покидая группу посередине разговора.

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Напомним, ДНР и ЛНР и Украина обменялись пленными 27 декабря 2017 года. С тех пор обе республики выражали несколько раз готовность к проведению второго этапа обмена пленными, однако Киев не стремится его проводить.