ЛНР: украинская сторона не является на переговоры по обмену пленными
Луганск, 26 февраля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Второй этап обмена пленными задерживается из-за систематического отсутствия представителей украинской стороны на заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, заявила глава рабочей группы Луганской Народной Республики (ЛНР) по обмену военнопленными ОльгаКобцева, сообщает 26 февраля «Луганский информационный центр».
По ее словам, представители ЛНР открыты для решения любых гуманитарных вопросов и готовы выслушивать любые конструктивные предложения от Киева. Однако проблема в том, что представители Украины не приходят на заседания подгруппы, а, значит, ЛНР не может обсуждать гуманитарные проблемы с украинской стороной ввиду ее отсутствия.
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«Причина все та же: систематическое отсутствие представителя Киева на заседании группы», — отметила Кобцева.
Она подчеркнула, что депутат Верховной рады, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе ИринаГеращенко не раз заявляла, что Украина стремится как можно скорее завершить обмен пленными. При этом депутат не приходит на заседания в Минске, а иногда и срывает их, покидая группу посередине разговора.
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Напомним, ДНР и ЛНР и Украина обменялись пленными 27 декабря 2017 года. С тех пор обе республики выражали несколько раз готовность к проведению второго этапа обмена пленными, однако Киев не стремится его проводить.