Москва, 26 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Минск надеется уже в ближайшее время урегулировать вопрос с поставками полочной продукции на российский рынок. Обсудить этот вопрос планируется сегодня, 26 февраля, в Москве в ходе встречи представителей Россельхознадзора с коллегами из Белоруссии.

Sk.ru Молоко

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Белорусскую делегацию на переговорах возглавляет вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый. По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Маринича, все вопросы, связанные с запретом поставок молочной продукции из Белоруссии, планируется урегулировать «в течение дня».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Россельхознадзор изучает возможность ограничения поставок ряда молочных продуктов из тех регионов Белоруссии, в которых предприятия чаще других нарушают ветеринарно-санитарные требования. В зоне повышенного внимания ведомства на данный момент находится 42 предприятия этой страны. Речь идет о соответствии показателям безопасности ЕАЭС поставляемой белорусскими предприятиями продукции в РФ.

Напомним, в середине января 2018 года Россельхознадзор из-за обнаружения в продукции антибиотиков взял под усиленный лабораторный контроль четыре белорусских предприятия — Миорской мясокомбинат, ИП «Инко-Фуд», птицефабрика «Дубравский бройлер» и ОАО «Бабушкина крынка». Нарушения качественного состава сотрудники ведомства выявили ещё на девяти белорусских предприятиях.

С конца января 2018 года были введены ограничения на поставки в Россию продукции белорусской компании «Бабушкина крынка». В сухом молоке, поставляемом компанией, был обнаружен антибактериальный препарат «Норфлоксацин».

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Добавим, что Россельхознадзор озабочен сложившейся ситуацией с безопасностью молока и молочной продукции, поступающих из Белоруссии. Во второй декаде февраля 2018 года ведомство направило соответствующее письмо в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

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Отмечается, что на сегодня из 113 зарегистрированных в республике предприятий молочной и молокоперерабатывающей промышленности 42 находятся в зоне повышенного внимания в отношении соответствия показателям безопасности ЕАЭС поставляемой ими на российский рынок продукции. Также говорится и о тенденции увеличения поступления в РФ молочной продукции, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ. В 2016 году из общего числа нарушений ветеринарно-санитарных норм белорусскими производителями на молочную продукцию пришлось более половины случаев, а в 2017 году этот показатель составит более 60%. При этом доля продукции с остатками запрещенных и вредных веществ превысила 55%.

Ситуация не улучшилась и в 2018 году. Россельхознадзором уже зафиксировано 32 случая нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и РФ в молоке и молочной продукции, из которых 21 — остатки запрещенных и вредных веществ (65,6% от всех случаев выявлений в молоке и молочной продукции).

26 февраля 2018 года Россельхознадзор ввёл запрет на поставки ряда видов белорусской молочной продукции. Запрещается ввоз молока и сливок, а также сыворотки, наливом и сухих, а также молока и сливок концентрированных, консервированных и сгущённых, и концентрата сывороточного и молочного белка.