Чебоксары, 26 февраля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Чувашию посетил член ЦИК России Антон Лопатин, который был делегирован в регион после заявления на заседании Центризбиркома о «некой аномалии в Чувашии». Речь идёт о массовом желании жителей проголосовать по месту фактически пребывания, а не по прописке — по данным ЦИК, соответствующие заявления подали порядка 15 тыс. жителей республики. Примерно столько же, сколько в Татарии, и чуть меньше, чем в Нижегородской области, но в данных регионах численность избирателей почти втрое больше, чем в Чувашии. Однако если сопоставить данную ситуацию с выдачей открепительных удостоверений в республике, как это было на прошлых выборах, то, «наоборот, недостаточно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Антон Лопатин заявил на пресс-конференции, подчеркнув, что «резких перекосов не нашли», главное, не должно быть «никакого принуждения», иначе «будем серьёзно разбираться» по каждой жалобе.

ИА REGNUM Антон Лопатин и Александр Цветков

«Разбирательство» с «некой аномалией в Чувашии»

Член ЦИК России заверил, что «плодотворно поработали» в Чувашии. Прошли встречи с представителями органов власти, руководителями территориальных избирательных комиссий, политических партий, общественностью. Посетили МФЦ, «несколько участковых комиссий».

«Общее впечатление, что по Чувашии и общественность, и исполнительная власть, и избирательная система мобилизованы», — отметил Лопатин.

ИА REGNUM Член ЦИК РФ Антон Лопатин

Он подтвердил, что «одной из целей визита было разбирательство в том числе» с «некой аномалией в Чувашии». Напомним, внимание ЦИК РФ привлёк резкий рост желающих проголосовать по месту фактического проживания, а не по прописке. По словам Антона Лопатина, соответствующие заявления подали в Чувашии порядка 15 тыс. избирателей. Ситуацию ранее оценили как «аномалии» в сравнении с другими регионами: в Татарии, к примеру, «примерно столько же» заявлений, а в Нижегородской области «чуть больше». При этом избирателей там значительно больше: в Чувашии на 1 января 2018 года насчитывалось более 934 тыс. избирателей, в Нижегородской области — свыше 2,6 млн, в Татарии — более 2,9 млн.

«Это не значит, что все заявления поданы в Чувашской Республике. Это могли быть жители Чувашии, прописанные в Чувашии, но находящиеся в Москве, в другом субъекте», — сказал Лопатин, отметив, что по итогам посещения МФЦ сложилось «ощущение, что практически все посетители осведомлены», «при нас два заявления написали».

«На самом деле можно с другой стороны подойти к этому вопросу. В 2012 году на выборах было немного другое законодательство, была выдача открепительных удостоверений. Что может быть для вас интересно: если взять динамику и взять срок за три недели до выборов, то можно обратить внимание, что за период 2012 года открепительных удостоверений было выдано больше, чем сегодня написано заявлений. То есть если с этой точки смотреть, то вроде бы этих, будем говорить, «аномальных» явлений, как Николай Иванович Булаев говорил, то, в общем-то, наоборот, недостаточно», — пояснил Антон Лопатин.

Член Центризбиркома заявил, что «каких-то резких перекосов мы не нашли». И в этой работе главное не заставлять избирателя голосовать в другом месте. Но «если всё-таки у нас появятся сигналы или жалобы, что кого-то принуждают писать заявление, то будем серьёзно разбираться вплоть до того, что будем писать в прокуратуру»:

«Нам заместитель прокурора (Чувашии) подтвердил, что есть один такой сигнал, они разбирались внимательно с этой ситуацией, и эта ситуация, к счастью, не подтвердилась».

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Chuvash.izbirkom.ru Тестирование новых КОИБов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на очередном заседании ЦИК России были обсуждены «аномалии в Чувашии». Речь идёт о массовой подаче заявлений для голосования на президентских выборах на другом участке: не по месту прописки, а по месту фактического пребывания. Заместитель главы ЦИК России Николай Булаев напомнил, что ранее говорили «о некой аномалии в Чувашии», но «аномалия не ликвидирована, она как бы существует». Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что «обоснованность этого перемещения у нас вызывает сомнения не только по Чувашии», подчеркнув, что «эта игра — уголовное преступление». Памфилова заверила, что «не допустим никакого принуждения голосования» и будет сделано всё для того, чтобы «очистить кампанию от неуклюжих услуг». Было отмечено, что «услужливый дурак страшнее любого госдепа». После этого в Чувашию была направлена комиссия во главе с членом ЦИК РФ Антоном Лопатиным.

Провокаторов подсчитали: их «не так много»

Говоря о других итогах поездки, Антон Лопатин сообщил, что предварительно была достигнута договорённость о создании в Чувашии общественного штаба, «который будет работать отдельно вне зависимости от избирательных комиссий и исполнительной власти». По его словам, «скорее всего», штаб возглавят руководитель общественной палаты республики и региональный омбудсмен.

«Мы считаем, что такая работа по дополнительному наблюдению на выборах очень важна. Общественный штаб может быть арбитром в возможных конфликтных ситуациях между избирательными комиссиями и наблюдателями. Вы знаете, что наблюдатели у нас разные, есть те, которые выполняют в соответствии с законодательством профессионально, есть провокаторы — в Чувашской Республике их, собственно говоря, не так много, но тем не менее дополнительное общественное наблюдение 18 марта, считаем, будет серьёзным подспорьем в важной работе», — сказал Лопатин.

По его словам, ЦИК рекомендует «всем регионам создавать инструменты», в том числе общественного контроля, чтобы «сделать максимально всё возможное, чтобы выборы прошли открыто, прозрачно, легитимно».

Прозрачность и деньги

По словам главы ЦИК Чувашии Александра Цветкова, на проведение президентских выборов из федерального бюджета выделено 126 млн рублей, из республиканского и местных бюджетов — 105 млн рублей. Средства, в частности, выделены на подготовку избирательных участков, закупку компьютерной техники, металлодетекторов. К примеру, приобретено около 430 компьютеров и порядка 200 многофункциональных устройств для использования протокола с QR-кодом (машиночитаемый код).

«Основная идея QR-кода заключалась в том, что когда председатель участковой избирательной комиссии после подведения итогов приезжал в ТИК и оказывалось, что контрольно-логические соотношения по каким-то причинам не совпадают — грубо говоря, ошиблась на одного избирателя — то в этом случае приходилось возвращаться, собирать заново избирательную комиссию. А с применением специального программного обеспечения, которое конвертирует и создаёт этот код при распечатывании итогового протокола, — эта программа сразу проверяет контрольные и логические соотношения», — пояснил Лопатин.

Но самое главное, каждый протокол будет иметь уникальный код, который «подделать практически невозможно», что будет способствовать «пресечению возможных фальсификаций, нарушений и в том числе по пресечению человеческого фактора». QR-код будут использовать во всех 1162 участковых комиссиях.

На 125 участках будут использованы КОИБы, которые подсчитывают итоги и по результатам голосования выдадут протокол с QR-кодом с указанием количества внесенных бюллетеней и числом голосов, отданных за кандидатов. В территориальной комиссии могут считать эту информацию по коду и ввести в систему «ГАС Выборы», минуя ручной подсчёт и ввод итоговых протоколов. Кроме того, треть избирательных участков оснастят видеонаблюдением со звуком. По словам Цветкова, данное оборудование после выборов «не будет лежать мёртвым грузом, а будет «использовано в повседневной деятельности».

Оценивая в целом предвыборную ситуацию, Александр Цветков сообщил, что «все мобилизованы, все ждут дня голосования, активно к нему готовятся». Явку ожидают «не ниже, чем в предыдущие избирательные кампании». Напомним, на президентских выборах в 2012 году в Чувашии явка составила 73,65%, проголосовал 703 031 избиратель.

«Конечно, прогнозы никто давать не может и не будет. Но надо всем нам сделать всё возможное для страны, чтобы как можно больше избирателей пришли на выборы и проголосовали», — сказал Антон Лопатин.

Он отметил также, что в Чувашии в части информирования «по баннерам были вопросы»:

«Не получалось размещать, потому что там рекламные кампании шли сами по себе. Приходилось исполнительной власти вмешиваться, чтобы вместо бутербродов повесили призыв прийти на выборы».

Было отмечено, что ЦИК России для обеспечения возможности голосования «рекомендует подвозить граждан из труднодоступных, отдалённых мест, где нет участка, на автобусах, но при этом рекомендует делать это с привлечением общественности», политических партий.

«Самое главное, чтобы весь процесс был открыт, понятен, прозрачен, чтобы сомнений ни у кого не было», — подчеркнул Лопатин.