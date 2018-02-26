Иерусалим, 26 февраля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт второй день подряд в знак протеста против налоговой политики Израиля, сообщает 26 февраля Agence France-Presse.

James Emery Храм Гроба Господня. Иерусалим

Христианские лидеры пошли на данный необычный шаг 25 февраля в полдень по местному времени, чтобы оказать сопротивление израильским законодателям, заставить их отказаться от принятых мер.

Церковь Гроба Господня считается самой главной святыней для верующих христиан вне зависимости от их конфессий. Верующие убеждены, что именно здесь был похоронен Иисус Христос.

Христианские лидеры резко отреагировали на стремление израильских властей в Иерусалиме обложить налогами церковную собственность, что и стало причиной закрытия храма.

Кроме того, верующие утверждают, что подобное законодательство станет правовой основой для конфискации церковной собственности в будущем.

Напомним, мэр Иерусалима Нир Баркат ранее заявил, что город должен заплатить $186 млн долгов, накопившихся за церковную собственность.