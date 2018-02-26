Санкт-Петербург, 26 февраля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Последние дни февраля и начало марта в Петербурге и Ленобласти ознаменуются сильными морозами. В Петербурге в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов, в Ленинградской области — до минус 30 градусов. Об этом сообщает 26 февраля «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец

Днем в понедельник, 26 февраля, в Северной столице будет −11…−13 градусов, небольшой снег, на дорогах гололедица. В Ленобласти в первый день недели днем будет −12…−17 градусов.

Но уже 27 февраля ожидается ощутимое похолодание, особенно в темное время суток. В Петербурге температура воздуха ночью составит −21…−23 градуса, в окрестностях местами до — 26 градусов, днём −15…−17 градусов.

В Ленинградской области температура воздуха ночью опустится до −22…−27 градусов, местами до — 30 градусов, днем прогнозируется −16…−21 градусов. Мороз будет сопровождаться северо-восточным ветром скоростью до 4−9 м/с. На дорогах гололедица.

28 февраля в окрестностях города на Неве сохранится ночная стужа до — 26 градусов, днем будет −11…−13 градусов. Ветер северо-восточный умеренный, преимущественно без осадков.

«Очень холодная будет погода. Пока сейчас еще до опасного явления мы не рассчитываем, но близкое к нему, — приводит слова главного синоптика Северной столицы Александра Колесова телеканал «Санкт-Петербург». — Температуры довольно низкие. Среднесуточная в Петербурге будет в районе 14−15 градусов. Это, конечно, очень холодно для этого периода. Все-таки уже конец февраля».

По данным Колесова, наиболее холодными днями будут 27, 28 февраля и ночь на 1 марта.

«В этот период температура воздуха будет опускаться до 22−24 градусов в ночные часы, в окрестностях не исключаем и 28. Не знаю, загадывать ли за 30», — добавил специалист.

В марте, по данным синоптиков, в петербургском регионе сохранится зимний характер погоды.