Грозный, 26 февраля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался в числе российских граждан, которым запрещен въезд в Латвию. Его фамилия значится в списке из 49 персон, который опубликовал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Основание для запрета — санкции для лиц, связанных с так называемым делом Магнитского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Сам глава Чечни встретил новость о запрете на посещение прибалтийской страны с иронией, отметив, что он «расстроен» так, что не находит себе места: ни «верховая езда не успокаивает нервы», ни «тренировки не в радость».

«Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днём и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

При этом он отметил, что в отличие от властей Латвии, чеченцы, будучи людьми, воспитанными «на иных традициях и ценностях», приглашают всех латышей в гости в Чечню.

Я знаю, что Сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же ещё остаётся делать моське?» — подчеркнул чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава Чечни был включен в санкционный «список Магнитского», и ему был запрещен въезд в США. В ответ на это решение министерства финансов США, Кадыров заявил, что гордится тем, что оказался «неугоден спецслужбам США». По мнению чеченского лидера, Вашингтон не может простить ему то, что он «посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб».

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В январе 2018 года Литва включила Кадырова в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Литовский президент Даля Грибаускайте посчитала, что этот запретительный список из 49 лиц преградит путь в страну иностранцам, которые грубо нарушают права человека, замешаны в коррупции или отмывании денег.

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