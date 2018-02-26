Киржач, Владимирская область, 26 февраля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Госпожа Орлова,

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

ситуация в сельском поселении Филипповское Киржачского района Владимирской области, сложившаяся вокруг планов строительства на территории в 1250 га небывалого по масштабам полигона по переработке и захоронению отходов, в том числе и особо токсичных, остается крайне напряжённой. Вы неоднократно публично высказывали свое недовольство действиями жителей поселения, посмевших восстать против строительства данного полигона, получившего в народе название «махмудовской свалки» по имени одного из учредителей инвестора проекта ООО «Экотехстрой Владимир» и совладельца земельного участка будущего полигона олигарха Искандара Махмудова, президента Уральской горно-металлургической компании.

С нашей точки зрения, «Филипповская история» — это история обычного рейдерского захвата, сопровождающегося обычными в подобных случаях нарушениями законов, нормативных актов и нравственных норм. Так, участок заповедного леса приобретён инвестором по цене 200 рублей за сотку. Понятно, что рыночная цена участка значительно выше, и выяснение на что и кому пошли «сэкономленные» при покупке участка средства — дело будущего следствия.

Несмотря на то, что все подобные факты многократно были озвучены на митингах и опубликованы, вы настойчиво и категорично повторяете: «Мусорному полигону в Филипповском быть!», тем самым давая понять, что мнения и чувства людей для вас значения не имеют, что Вам, с Вашего губернаторского кресла, виднее, что у нас тут в Филипповском делается правильно, а что нет. При этом Вам всё недосуг добраться до Филипповского, и потому Владимирская область, слушая Ваш монолог в СМИ, гадает: значат ли для Вас что-либо слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости учёта мнения населения при размещении мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов или же слова Президента Вам не указ?

В своих публичных выступлениях по поводу Филипповского Вы делаете заявления, которые не могут не вызывать у нас недоумения.

1) Так, Вы разделяете жителей Филипповского на «законных» и «незаконных», «местных» и «дачников», на аборигенов и приезжих. Дачников-москвичей Вы, похоже, считаете людьми «второго сорта». Подобные слова странно слышать от бывшего депутата Государственной думы и бывшего сенатора. Вы не можете не знать, что отечественное законодательство защищает право на благополучную среду обитания, на участие в публичных слушаниях всех, кто владеет землей, недвижимостью на конкретной территории. Видимо, Вы считаете, что дачники должны тихо «утереться» и переселиться в другое место, за бесценок продав свои дачные участки, например, тому же г-ну Махмудову, по 200 рублей за сотку.

Мы уверены, что если бы в России суды защищали интересы всех законных частных собственников и не отказывались категорически принимать иски по нанесению косвенного ущерба имуществу граждан (в данном случае ущерб нанесён только лишь планами строительства полигона — рыночная стоимость участков и дач уже снизилась приблизительно в два раза при том, что продать недвижимость невозможно), то вся «мусорная российская афера» сразу бы рассыпалась. Но, получается, что в России «священной» является только «о-о-очень крупная частная собственность».

2) Вы поддерживаете безответственное и катастрофическое по своим экологическим, экономическим и социальным последствиям решение Комиссии областной администрации, одобрившей инвестиционный проект ООО «Экотехстрой Владимир» по созданию в СП Филипповское мусорного суперполигона. Почему этот факт вызывает у нас возмущение?

Во-первых, потому, что территория СП Филипповское в официальных областных и районных документах квалифицируется как зона рекреации и туризма.

Во-вторых, участок для мусорного полигона г-н Махмудов умудрился прикупить в санитарно-защитной зоне уникального Шернинского участка Клязминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод, резервного источника питьевого водоснабжения, планируемого для использования в Восточном Подмосковье в 2020—2030 гг. В случае реализации проекта под угрозой токсического загрязнения окажется система водоснабжения не только 26 населенных пунктов и 76 садовых товариществ СП Филипповское, но и сотен тысяч жителей Восточного Подмосковья. При этом нужно учесть, что вода Клязминско-Шернинского месторождения в ближайшие годы в Московской области неизбежно потребуется в связи с безумными планами создания 35-миллионной агломерации Москвы.

Важно отметить, что специалисты Вашей администрации, и в частности Ваш первый заместитель Смолина Л. Ф, на встречах с населением скрывали от жителей области сведения о Клязминско-Шернинском месторождении пресных подземных вод и о том, что место под мусорный полигон выбрано в санитарно-защитной зоне данного месторождения.

Эти факты удалось выявить и донести до населения только в результате «расследования», проведенного Советом народных депутатов СП Филипповского и инициативной группой жителей.

Получается, что вы, г-жа Орлова, поддерживая проект «махмудовской свалки», сознательно или того не осознавая, ставите под угрозу результаты многолетней работы Правительства РФ по обеспечению устойчивого водоснабжения г. Москвы и Московской области, а также создаёте потенциальную угрозу жизни и здоровью многих тысяч граждан России. Что это — экологическое преступление или терроризм?

В-третьих, не может не вызывать возмущения циничное признание Комиссией областной администрации в качестве положительного опыта работы ООО «Экотехстрой Владимир» работы на печально известных полигонах «Икша», «Хметьево» и «Саларьево». Все вышеперечисленные мусорные полигоны уже нанесли непоправимый вред окружающей среде, и в настоящее время требуются колоссальные финансовые затраты из государственного бюджета на их рекультивацию. Сегодня все эти объекты, представленные комиссией Владимирской области как достижения, являются «раковыми опухолями» на теле Московской области.

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Мы допускаем, что у вас нет времени детально изучить наиважнейший документ «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Владимирской области». А с ней, Терсхемой, между прочим, происходят странные трасформации. По публичному заявлению г-жи Смолиной, Терсхему разработала одна из лучших в своей области специализированных организаций. Именно поэтому, когда г-жа Смолина, а вслед за ней и г-да Горин и Иванов, критикуя протесты населения против «махмудовской свалки», задают вопрос: «А куда девать отходы?», мы им советуем: читайте вашу Терсхему. В ней специалисты, которым вы доверяете, обосновали ответы на ваш вопрос. И наши оппоненты от власти, которым по должности положено знать областную Терсхему «на зубок», тушуются и примолкают. Что скрывается за странной забывчивостью, а точнее откровенным лоббирование м строительства мусорного полигона в СП Филипповское чиновниками областной и районной администраций, ответ может дать только следствие.

Изначально Территориальной схемой обращения с отходами Владимирской области строительство никакого мусорного полигона в СП Филипповское не предусматривалось. Полигон появляется в Терсхеме только 31 декабря 2017 года, можно сказать, в качестве «новогоднего сюрприза» для жителей области. Полигон был внесен в Терсхему в нарушение требований Федерального закона №503, требующего обязательного проведения общественных обсуждений.

После этого чиновники областной администрации долгое время убеждали жителей Киржачского района, что их беспокойство необоснованно. Проекта мусорного полигона пока нет, обсуждать нечего. Будет проект, будет и государственная экологическая экспертиза. Вот она и ответит: можно или нельзя строить мусорный полигон. Но почему же тогда глава администрации Киржачского района г-н Горин так торопиться завершить перевод 1250 га векового леса в отрасль бытовых и промышленных отходов?

Киржачский район, под началом г-на Горина, способен попасть в Книгу рекордов Гиннесса! Мусорный гигант на 1250 га, имеющий право на захоронение скотомогильников, радиоактивных, медицинских и биологических отходов! Каких пожелаете. Мир такого ещё не видел! Представьте себе всё это «великолепие» в 500 метрах от Вашего дома.

О каких конкретно отходах мечтают собственники будущего полигона? После многочисленных жалоб г-жи Смолиной, г-д Мигачева и Горина, что владимирский коммунальный мусор «девать некуда», в феврале вдруг обнаружилось, что проект рассчитан на переброску в филипповские леса миллионов тонн исключительно… строительных отходов. И действительно, для коммунальных отходов всей Владимирской области свалка в 1250 га — это явный перебор. Нам стало понятно, что Филипповское и Владимирская область в целом принесены в жертву катастрофической, с нашей точки зрения, программе реновации Москвы, неуемным аппетитам столичного стройкомплекса, ненасытным девелоперам и связанным с ними чиновникам, уже грезящим о строительных и мусорных миллиардах. При этом московское начальство, как нам кажется, принципиально не хочет радикально снижать объёмы строительного мусора на месте с помощью использующихся во многих странах ЕС роботов для разборки железобетонных конструкций. Размытый роботами бетон в качестве наполнителя повторно используются в строительстве, а трубы и арматура отправляются на переплавку. Причина понятна — рециклинг не только уменьшит объёмы «утилизируемого» мусора, но и заранее скалькулированные мусорные доходы суперсвалок и мусоросжигательных заводов.

Когда подсчитали количество образующегося при реновации строительного мусора, то оказалось, что места для него в Московской области просто нет. Поэтому теперь на равных в борьбу с Подмосковьем за почётное звание главной московской помойки вступает Владимирская и другие граничащие с Московской области. И не только за звание, но и за немалые столичные платежи на устранение экологического ущерба. а ущерб ожидается немалый. Но платежи пойдут в областной бюджет, а экологический ущерб — населению.

Во всей этой истории есть ещё один вопрос, на который у нас пока нет ответа. Дело в том, что действующим на данный момент Распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 марта 1967 года № 1176-рс в 1967 году Мытищинскому машзаводу, преемниками которого являются предприятия «Трансмашхолдинга», было отведено 120 га для строительства испытательного полигона военного назначения, а 1313 га лесного фонда передавались заводу для ведения исключительно лесного хозяйства. Речь идет именно о лесах, которые каким-то образом были приобретены г-ном Махмудовым под мусорный полигон, но по факту сведения о лесах почему-то отсутствуют! Позднее эти земли по инициативе самих владельцев определялись судами как земли обороны. Но как могли быть проданы земли обороны без отмены распоряжения Совмина РСФСР?

А пока, г-жа губернатор, все идет у нас своим привычным чередом. Теперь у нас, жителей СП Филипповское, отнимают право провести законный референдум, оказывают давление на территориальную избирательную комиссию так, что её покидают наиболее совестливые члены. Киржачский администратор Горин торопится превратить Филипповское в свалку для отходов. Глава Киржачского района Колесников мучительно размышляет, на чьей же стороне ему выгоднее быть? Администрация области прячется от наивных вопросов жителей района за отписками. Миллиардер Искандар Махмудов делает вид, что ему не интересен его собственный проект. Однако другие инвесторы от проекта пока не отказались. Впрочем, могут появиться и новые инвесторы, поскольку организация мегасвалки вместе с удобнейшей логистикой и всеми коммуникациями — дело прибыльное.

Нам же остается продолжать борьбу с чиновниками области за свое право на благоприятную окружающую среду, которое, вроде как гарантируется статьей 42 Конституции Российской Федерации. И добиваться решения об отмене постановлений о переводе земель лесов и водной санитарно-защитной зоны под мусорную свалку.

Инициативная группа жителей, выступающих против строительства против мусорного полигона в СП Филипповское Киржачского района