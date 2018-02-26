Москва, 26 февраля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Основным сдерживающим фактором увеличения годовой инфляции в России во II квартале 2018 года выступит эффект высокой базы по продовольственным товарам, которые достаточно сильно подорожали в 2017 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Банк России полагает, что в ближайшие месяцы годовая инфляция сохранится низкой, в том числе из-за эффекта высокой базы, а постепенное повышение показателя к целевым показателям на уровне в 4% начнется во второй̆ половине года.

Ускорение инфляции начнётся в условиях роста спроса и исчерпания действия временных факторов со стороны предложения продовольствия», — сказал эксперт.

ЦБ отмечает, что инфляция замедляется во всех восьми федеральных округах и не превышает 4%. В шести из них темпы прироста потребительских цен были ниже среднероссийского уровня. Лишь в двух федеральных округах инфляция выше среднего по России — Центральном (2,8%) и Северо-Западном (2,4%).

«При этом продовольствие будет дорожать в ближайшие месяцы относительно слабо при стабильной курсовой динамике», — полагает Ширяев.

В свою очередь, рост цен на непродовольственные товары и услуги будет весьма сдержанным, поскольку ликвидности в реальном секторе все также катастрофически не хватает.

«Всплеск по инфляции в 2018 году будет гаситься и из-за продолжения чистки финансового сектора, когда снижение ставок по кредитованию увеличит обороты за счет существующих объемов денежной наличности, а не роста денежной массы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Центробанка РФ, годовая инфляция в России на конец 2018 года может оставаться несколько ниже 4%.

В ближайшие месяцы годовая инфляция сохранится низкой, в том числе из-за эффектов базы. Постепенное повышение инфляции к 4% начнется во второй половине года, считает регулятор.

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