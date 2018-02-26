Москва, 26 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Ограничительные меры, введенные властями США и ЕС в отношении Российской Федерации, останутся навсегда. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

"(Санкции) — навсегда, — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось».

По его словам, ограничительные меры с РФ снимут только при условии, что Кремль вновь ослабит свои позиции на мировой арене.

Рогозин добавил, что для Российской Федерации санкции — это шанс проявить лучшие черты «национального характера».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Брюссель начали вводить санкции против РФ с 2014 г. на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сначала под ограничительные меры США и ЕС попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

29 января 2018 года минфин США обнародовал так называемый кремлёвский доклад, в котором в общей сложности фигурируют 114 чиновников и 96 бизнесменов РФ.

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