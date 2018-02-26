Москва, 26 февраля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Благодаря оживлению спроса во второй половине недели (22−23 февраля) котировкам Brent удалось выйти в неплохой плюс по итогам минувшей торговой пятидневки, набрав 3,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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Цены дошли до максимумов 7 февраля в районе психологической отметки $67 благодаря некоторому ослаблению позиций доллара и улучшению настроений на финансовых площадках мира.

«Толчком к отскоку котировок послужило неожиданное сокращение запасов энергоносителей США, о чем на прошлой неделе сообщило минэнерго. Также была отмечено символическое снижение добычи, хотя показатель остался на исторических максимумах», — отметил эксперт.

В целом со стороны сланцевой отрасли США продолжают сохраняться понижательные риски, уравновесить которые пытаются производители ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, которая продолжает использовать вербальные интервенции для поддержания цен в преддверии IPO своей государственной нефтяной компании.

«Локально на поведение Brent влияют настроения по доллару. Американская валюта преимущественно остается под давлением, хотя в последнее время предпринимает все более внятные попытки восстановления, что препятствует уверенному удорожанию барреля», — полагает Мащенко.

С этой точки зрения для сырьевого сегмента будет важным выступлением нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед комитетами конгресса 27 февраля. От его тона будет зависеть общая динамика доллара, которая в свою очередь может внести коррективы в настрой Brent.

«C технической точки зрения актив подошел к важному барьеру $67, пробой которого может подтвердить закрытие котировок выше сопротивления в районе $67,30, где затормозился подъем цен утром в Азии. Следующая цель на пути вверх — область $67,70 рубля», — считает эксперт.

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