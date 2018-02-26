Москва, 26 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Жители России за последний год стали охотнее жениться. В 2017 году в брак вступили почти на 64 тыс. больше пар, чем в 2016 году, сообщили в Росстате.

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Так, в 2016 году было заключено около 986 тыс. браков, в 2017 году их число выросло до 1,05 млн. Число зарегистрированных браков в РФ выросло на 6,5%.

Стоит отметить, что динамика оказалась положительной впервые за четыре года.

При этом количество разводов при этом почти не изменилось. В 2017 году на 1 тысячу браков приходился 571 развод, 2016 году — 609 разводов.

Рост числа браков эксперты связывают с ростом экономики.

В частности, заведующий научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрей Коротаев заявил, что в кризис люди обычно откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья.

По его мнению, в ЗАГС чаще всего идут пары, решившие завести ребенка.

«Так что рост количества браков в 2017 году — это залог улучшения показателей рождаемости в нынешнем», — считает эксперт.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в 2017 году отмечен десятилетний минимум рождаемости. По отношению к показателям 2016 года она упала на 10%.

Всего в 2017 году в стране родились 1,69 млн человек. Количество рождённых в 2016 году составило 1,89 млн человек. Более всего рождаемость упала в Москве (снижение на 11,3 тыс.).

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