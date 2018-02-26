Москва, 26 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Рост числа браков зарегистрирован в России по итогам 2017 года, сообщает Росстат в отчете «Демография на 1 января 2018 года».

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По данным ведомства, всего за год поженились 1049,7 тысячи пар, что превысило показатель предыдущего года на 63,9 тысяч пар (6,5%). Отмечается, что указанные цифры являются предварительными и будут уточняться.

Отметим, что в период 2014—2016 гг. количество браков в России сокращалось, а в позапрошлом году был зафиксирован самый низкий показатель за последние 10 лет — в брак вступили около 986 тысячи пар.

При этом количество разводов остается на высоком уровне — в 2017 году их число выросло на полпроцента и составило 611,4 тысячи, но в целом соотношение браков и разводов изменилось в лучшую сторону.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что чаще всего жители России умирают от болезней системы кровообращения.

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