Салехард, 26 февраля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Произведения ненецкой писательницы Анны Неркаги переведены на английский язык для выдвижения на Нобелевскую премию. Автор книги, по которой был снят широко известный кинофильм «Белый ягель», достойна присуждения одной из самых престижных мировых наград, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Анри Матисс. Натюрморт с книгами и свечой. 1890

Анна Неркаги уже выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе Уральским федеральным университетом (УрФУ) в 2015 году. Но из-за отсутствия текстов Неркаги на английском языке Нобелевский комитет отказал уральским учёным.

Выпуск книг ненецких авторов в России в целом крайне мал: по данным Российской книжной палаты, менее 10 наименований ежегодно. Анна Неркаги считается самым издаваемым автором Ямала.

Ее первая повесть «Анико из рода Ного» была напечатана в журнале «Урал» в 1976 году, когда автору было 24 года. Через год повесть издали в Москве в издательстве «Молодая гвардия» стотысячным тиражом. Анну Неркаги приняли в Союз писателей СССР.

На английский переведены две повести Неркаги — «Анико из рода Ного» и «Молчащий». Тюменские ученые вкупе с учеными Уральского федерального университета вновь выдвигают самобытную ямальскую писательницу на Нобелевку.

«Считаю, что присуждение в ближайшей перспективе возможно, так как это уникальный автор, мир которой максимально близок любому и универсален. Он близок своими образами, удивителен своей вселенной», — заявил директор издательства ТюмГУ Сергей Симаков.

На сегодняшний день Анна Неркаги — единственный кочующий писатель на Крайнем Севере. Родилась в 1952 году на Ямале. В 1970 году с отличием окончила школу-интернат и поступила в Тюменский университет. Разочаровавшись в городской жизни, вернулась в тундру, вышла замуж, посвятила себя воспитанию детей-сирот.

Человек уникальной судьбы, она является приемной мамой нескольких десятков детишек тундровиков, открыла кочевую школу, возвела часовню на свои средства, построила для детей целый поселок, или, как его называют, «этностойбище» и назвала это место в Приуральском районе Ямала Землей надежды.

«Когда ходишь по земле, читаешь ее трагедию, как книгу. Все меньше на берегах нашей родной реки и озер чумов. Берега нашей любимой реки и озер пустеют, сиротеют. Озера плачут, реки тоскуют, речки погибают… Тоска и молчание поселились в сопках. Огневища не греют грудь родной земли. Многие чумы упали и не встают. Но мы, оставшиеся, стараемся изо всех сил. Любить, создавать, поднимать…» — передает слова Анны Неркаги о сегодняшнем дне земли Ямальской газета «Красный тундровик».

В 2017 году за милосердное служение ближним, многие труды по воспитанию приемных детей и глубокую преданность родной земле и своему народу знаменитая ямальская писательница Анна Неркаги получила высшую награду России — орден Андрея Первозванного.

За рубежом Анна Неркаги стала известна после экранизации ее повести «Белый ягель». Одноименный кинофильм режиссера Владимира Тумаева и руководителя проекта Владимира Меньшова получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале в 2014 году и был широко представлен за рубежом.